"Mamy 7156 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce" - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dzień wcześniej, we wtorek, były to 6789 przypadków. Nie żyje kolejnych 389 chorych na COVID-19. Z tej grupy 311 miało choroby współistniejące. Łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła do 1 mln 496 tys. 665, a zgonów - do 36 tys. 443. Wyzdrowiało 4630 pacjentów.