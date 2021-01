Niedzielski zapowiedział, że od 1 lutego zostaną otwarte sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Otwarte zostaną także instytucje kultury z wymogiem obecności maksymalnie 1 osoby na 15 m kw.

Od 1 lutego bez godzin dla seniorów

- Etap odpowiedzialności będzie obowiązywał do 14 lutego. To kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzje co dalej - poinformował. Ograniczenia nadal będą obowiązywać w hotelach i restauracjach. Spotkania i imprezy są ograniczone. Stoki narciarskie pozostaną zamknięte - powiedział Niedzielski.





- Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Przychylamy się do tego apelu i od 1 lutego godziny dla seniorów zostają zniesione - powiedział Niedzielski.

Postępują szczepienia dla najstarszych

- Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego - oświadczył polityk.

- Wydaje się, że też tak, jak postępują szczepienia w grupie seniorów będziemy mieli coraz bezpieczniejszą sytuację. I mamy realne argumenty, żeby iść w tym kierunku - dodał minister.

