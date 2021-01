Do spotkania doszło w jednej z restauracji w Warszawie. Po nim na wspólnej konferencji prasowej wystąpili posłowie KO i prezes UPP Łukasz Malczyk.

Lider PO Borys Budka mówił po spotkaniu, że każdego dnia w Polsce "umierają dziesiątki firm". - Ludzie tracą pracę; przedsiębiorcy tracą jakąkolwiek nadzieję na to, że powróci normalność. Zostali oszukani przez rząd i dzisiaj od tego rządu oczekujemy konkretnych, jasnych decyzji. Oczekujemy tego, by odmrozić, w reżimie sanitarnym, podstawowe branże, które mogą pracować tak, by było bezpiecznie, ale przede wszystkim, by przedsiębiorcy mogli dalej zapewniać miejsca pracy, by dalej mogli mieć utrzymanie dla swoich pracowników i swoich najbliższyc - oświadczył szef Platformy.

Jak dodał, w Polsce całe branże zostały zamknięte niezgodnie z konstytucją, a część z nich została pozbawiona jakiejkolwiek pomocy. - To wielkie oszustwo tego rządu musi zostać niezwłocznie naprawione. Tu chodzi o każdy dzień, o każdą godzinę, kiedy upadają kolejne polskie firmy - przekonywał Budka.

Nitras: domagamy się otwarcia firm, instytucji kultury i obiektów sportowych

Sławomir Nitras zaapelował do wicepremiera, ministra rozwoju Jarosława Gowina, by podjął dialog z przedsiębiorcami na temat tego jak bezpiecznie "odmrażać" poszczególne branże.

- Domagamy się od 1 lutego otwarcia hoteli i pensjonatów - w reżimie sanitarnym, otworzenia restauracji, barów, instytucji kultury - tych, które można otworzyć. Domagamy się też otwarcia od 1 lutego tych obiektów sportowych, które służą rekreacji - mówił poseł KO.

Maria Małgorzata Janyska oceniła, że obecny lockdown w gospodarce został wprowadzony w sposób "bezmyślny". - Z dnia na dzień rząd postawił firmy w sytuacji, w której nie mogły działać, nie mogły zarabiać. Pracownicy i przedsiębiorcy zostali praktycznie bez środków do życia i bez środków na pokrycie kosztów, które nadal są dla nich obowiązujące - wskazała posłanka KO.

Wezwała rząd, by usiadł do rozmów z przedsiębiorcami, tak by wspólnie wypracować zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

"Rząd traktuje przedsiębiorców jak bydło prowadzone na rzeź"

Mirosława Nykiel przypomniała, że Koalicja Obywatelska na każdym etapie prac w parlamencie nad poszczególnymi wersjami "tarcz" pomocowych składała szereg poprawek, które - zdaniem KO - miały je ulepszyć.

- Niestety one były odrzucane przez rządzących. Przygotowaliśmy i złożyliśmy w połowie grudnia ustawę kompleksową, która przyznawała wsparcie nie poprzez PKD (kody klasyfikujące działalność gospodarczą - red.), ale przez spadek przychodów danej firmy - podkreślała posłanka KO. Jak dodała, ustawą do tej pory nikt się nie zainteresował.

Prezes Unii Przedsiębiorców Polskich Łukasz Malczyk wezwał rząd, by przestał traktować przedsiębiorców jak "bydło hodowlane, które prowadzi na rzeź". - Przestańcie dzielić i oznaczać po kodach PKD tych, którzy dostaną pomoc, lub tych, którzy nie dostaną tej pomocy i zbankrutują - apelował szef UPP.

On również przekonywał, że nowa rządowa "tarcza" pomocowa musi być skierowana do wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców. - Mordowanie gospodarki, bo tak faktycznie nazywa się to wasze działanie, musi się natychmiast skończyć - zaznaczył Malczyk.

Zwrócił się też z apelem do przedsiębiorców: - Przyjaciele, jesteśmy z wami; otwierajcie swoje biznesy już dziś; oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

