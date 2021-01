Francuski minister zdrowia: praca zdalna bardzo dobrze hamuje epidemię Covid-19

Veran podał najnowsze dane epidemiczne: średnio ponad 2,5 tys. chorych przebywa na oddziałach intensywnej terapii, obecnie jest to około 3,1 tys. osób, 250 nowych pacjentów jest przyjmowanych każdego dnia na takie oddziały, w porównaniu ze 170 w grudniu.

Średnio każdego dnia koronawirusem we Francji zaraża się około 20 tys. osób, najnowszy bilans to około 27 tys. Średnia liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 to 24 tys. osób, choć obecnie mamy około 27 tys. pacjentów leczonych na Covid-19 – poinformował Veran.

Minister przestrzegł, że należy uniknąć "epidemii w czasie epidemii" w związku z rozprzestrzenianiem się nowych wariantów koronawirusa, które są bardziej zaraźliwe.

Godzina policyjna jest niewystarczająca

Pozytywnie ocenił skutki godziny policyjnej obowiązującej we Francji od godz. 18 do 6 rano. Nie jest to jednak wystarczający środek – dodał Veran.

Wskazał również na dwa istotne parametry, które należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o wprowadzeniu ewentualnego lockdownu: liczbę osób zaszczepionych, w tym zwłaszcza osób z grup określanych jako wrażliwe oraz rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa.

Opinia publiczna we Francji z niecierpliwością oczekuje informacji dotyczących wprowadzenie ewentualnych kolejnych obostrzeń sanitarnych. Prezydent Emmanuel Macron i rząd zwlekają jednak z podjęciem decyzji w tej sprawie.

