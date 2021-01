Francja rozważa wprowadzenie "bardzo ścisłego" lockdownu

Efekt wprowadzenia godziny policyjnej obowiązującej od godz. 18:00 zamiast 20:00 jest "relatywny", "nie spowalnia (ona) wystarczająco" transmisji koronawirusa, w związku z czym rząd rozważa "bardzo ścisłe zamknięcie" – powiedział Attal na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

ZOBACZ: Francja: negatywny test na koronawirusa niezbędny, aby wjechać do kraju

Według rzecznika kilka scenariuszy, w tym ścisły lockdown, jest przedmiotem konsultacji rządu z parlamentem i partnerami społecznymi. Do końca tygodnia rząd będzie w stanie lepiej oszacować skuteczność godziny policyjnej.

Coraz mocniejsze obostrzenia we Francji?

Attal powiedział, że "utrzymanie obecnych obostrzeń wydaje się mało prawdopodobne". Przekazał, że w opinii rządu godzina policyjna ma "względną skuteczność, która jest rzeczywista, ale na tym etapie nie jest wystarczająca".

