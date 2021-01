Przepisy dotyczące podróży wspólne dla całej Europy? Domagają się tego wirusolodzy

Naukowców niepokoi wzrost zakażeń wywoływanych nowymi mutacjami koronawirusa. Niemiecka wirusolog Sandra Ciesek i inni eksperci w czasopiśmie "The Lancet" wezwali do ujednolicenia zasad dla podróżujących w Europie. - Musimy spróbować opóźnić rozprzestrzenianie się mutacji - powiedziała Ciesek. Niemiecki rząd nie wyklucza całkowitego uziemienia ruchu lotniczego.

- Nie żyjemy na odizolowanej wyspie. To może się udać tylko, jeśli cała Europa będzie działać wspólnie - stwierdziła Sandra Ciesek w rozgłośni NDR, apelując o jednolicenia zasad dla podróżujących w Europie.

Wirusolog: mamy jeszcze szansę

W Niemczech wykryto dotychczas mutacje koronawirusa z Wielkiej Brytanii, RPA i Brazylii. - Mutacja z Wielkiej Brytanii jest z pewnością bardziej zaraźliwa – powiedziała Ciesek, dyrektor Instytutu Wirusologii Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego we Frankfurcie nad Menem.

Zauważyła jednocześnie, że tego, czy nowe mutacje prowadzą również do większej śmiertelności, "nie można w tej chwili ocenić". - Ze względu na większą bliskość, wiele kontaktów i różne ciągi komunikacyjne, zatrzymanie tej mutacji jest prawie niemożliwe - oceniła. Nie pozostawiła jednak wątpliwości, co do tego, że trzeba spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa do czasu, wszyscy zostaną zaszczepieni.

Sandra Ciesek zauważyła, że wszystkie przypadki nowych mutacji są "importowane" oraz nie są znane żadne przypadki kolejnych zakażeń. Ponieważ te mutacje mogą być sprowadzane do Niemiec tylko drogą lotniczą, istnieją większe szanse na zatrzymanie wirusa. - Jeśli konsekwentnie będziemy testować i kierować na kwarantannę, myślę, że mamy szansę, aby te mutacje jeszcze przez chwilę powstrzymać - mówiła.

Merkel: musimy być jeszcze bardziej rygorystyczni

- Brytyjska mutacja prawdopodobnie nie ma wpływu na skuteczność szczepionek, czy liczbę ponownych zakażeń - mówiła wirusolog. Przyznała, że w przypadku wariantów z Brazylii i RPA, które są do siebie bardziej podobne, widać "wpływ na aktywność neutralizacyjną". Może to oznaczać, że przeciwciała - ze szczepionek lub nabyte podczas leczenia - również nie poradzą sobie z wirusem. Wirusolog przyznała jednak, że nie ma jeszcze tylu danych, by móc to jednoznacznie ocenić.

O tym, że "sytuacja wymknęła się spod kontroli", powiedziała kanclerz Angela Merkel podczas wideokonferencji partii CDU. Do nagrania dotarli dziennikarze dziennika "Bild". Politycy dyskutowali na temat sytuacji epidemicznej w Niemczech.

Z nagrań wynika, że Merkel potwierdziła, iż jest zwolenniczką wprowadzenia kolejnych, surowych obostrzeń. Ich intensyfikację sugeruje z obawy przed mutacjami koronawirusa. "Musimy być jeszcze bardziej rygorystyczni, w przeciwnym razie wrócimy tam, gdzie byliśmy dwa tygodnie temu" - powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Możliwe ograniczenie podróży

Kanclerz Niemiec chciałaby m.in. ograniczenia podróży. Podczas dyskusji z politykami CDU miała powiedzieć, że jest głęboko zaniepokojona danymi z okresu Bożego Narodzenia, kiedy 50 tys. osób latało codziennie na urlop np. na Wyspy Kanaryjskie.



"Sytuacja wymknęła się spod kontroli" - powiedziała. Jak relacjonuje "Bild" jednym z pomysłów Angeli Merkel jest ograniczenie mobilności do obszaru w promieniu 15 km od miejsca zamieszkania. Kanclerz chciałaby także, aby podróżowanie stało się dla Niemców "niewygodne i nieatrakcyjne" np. przez obowiązkową kwarantannę. Jak dodała nie jest pewne, że rozluźnienie obostrzeń nastąpi w lutym. Merkel domaga się również częstszych testów na COVID-19 w domach seniora.

Rząd jest szczególnie zaniepokojony faktem, że linie lotnicze nie przestrzegają surowych zasad pandemicznych. 16 linii lotniczych złamało przepisy wjazdowe do Niemiec 250 razy tylko w ciągu jednego dnia - pisze "Bild".

Uziemić wszystkie samoloty

- Minister spraw wewnętrznych chce uziemić wszystkie samoloty, tak jak zrobili to m.in Izraelczycy. Oznacza to, że latałyby jedynie samoloty cargo albo te z pomocą medyczną. Widać, że sytuacja jest trudna. Niemcy obawiają się przede wszystkim napływu osób z krajów tzw. "bardzo wysokiego ryzyka", gdzie tygodniowa liczba chorych to 200, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców oraz krajów, w których pojawił się zmutowany koronawirus - relacjonuje z Berlina Tomasz Lejman, korespondent Polsat News.

- Do grupy "krajów wysokiego ryzyka" zostali zaliczeni Czesi. Osoby, które dojeżdżają do Niemiec do pracy muszą codziennie, na granicy przechodzić testy na obecność koronawirusa. Kolejki na granicy są ogromne - dodaje Lejman. Nowe przepisy obowiązują od paru dni.





Nowe zasady podróży do Niemiec z krajów tzw. wysokiego ryzyka. Polska do nich nie należy, ale na liście są między innymi kraje bałtyckie, Czechy, Hiszpania i Portugalia. Do tego dochodzi UK i Irlandia. https://t.co/oyFqgmzMyO — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) January 24, 2021



Ponad 2 mln zakażonych w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 13 202, do 2 161 279 - wynika z danych opublikowanych w środę przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarły 982 osoby z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar w kraju do 53 972.

Około 22 100 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 1 866 000 - informuje RKI. Z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w Niemczech stwierdzono dotychczas 2 164 043 przypadki zakażenia SARS-CoV-2, a 53 619 osób zmarło w związku z Covid-19. Ogółem od początku pandemii w 192 krajach na świecie zdiagnozowano ponad 100 mln zakażeń i ponad 2,15 mln zgonów.

grz/sgo/ n-tv, polsatnews.pl