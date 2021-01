Południowoafrykańska i brazylijska mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Hancock dodał, że w Wielkiej Brytanii odkryto także brazylijską mutację koronawirusa, ale takich przypadków jest znacznie mniej, bo tylko 9. Są one także pod szczególną kontrolą.

77 potwierdzonych przypadków wariantu południowoafrykańskiego

- W Wielkiej Brytanii jest 77 znanych przypadków wariantu południowoafrykańskiego - powiedział Hancock w telewizji BBC - Są pod bardzo ścisłą obserwacją. Ulepszyliśmy też śledzenie kontaktów zakażonych osób, tak żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tego rodzaju wirusa".

Minister podkreślił, że wszystkie znane przypadki dotyczą osób, które przyjechały z Afryki Południowej lub miały kontakt z kimś, kto stamtąd przybył.

"Mam nadzieję, że szkoły zostaną otwarte przed Wielkanocą"

Hancock wyraził także nadzieję, że szkoły, które są zamknięte dla większości uczniów od 5 stycznia w ramach krajowego lockdownu, będą mogły zostać ponownie otwarte na początku kwietnia. Podkreślił jednak, że będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

- Mam nadzieję, że szkoły zostaną otwarte przed Wielkanocą. Ale musimy patrzeć na dane, musimy obserwować wpływ programu szczepień - oświadczył dla telewizji Sky News.

Szef resortu zaznaczył również, że Wielkiej Brytanii nadal daleko do złagodzenia narodowej kwarantanny pomimo dowodów na to, że ograniczenia obniżają wskaźnik zakażeń koronawirusem. - Istnieją pierwsze dowody na to, że lockdown zaczyna zmniejszać liczbę zakażeń. Ale jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego, aby była ona wystarczająco niska, bowiem wskaźnik zakażeń był niewiarygodnie wysoki - powiedział.

W sobotę wieczorem ministerstwo zdrowia informowało o 1348 kolejnych zgonach i 33 552 nowych infekcjach.