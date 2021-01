Dwie maski zamiast jednej? Eksperci mówią nawet o trzech

O skuteczniejszej ochronie przed zakażeniem, dzięki noszeniu dwóch masek zakrywających usta i nos dr Anthony Fauci powiedział w wywiadzie dla NBC Today Show. - To po prostu rozsądne, prawdopodobnie będzie skuteczniejsze - mówił.

Na razie jednak Centrum ds. Chorób i ich Prewencji (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) nie zmieniło zaleceń i nie rekomenduje noszenia dwóch maseczek.

Dwie maski u Amandy Gorman

Jak zauważyli dziennikarze, podwójną maskę stosowała Amanda Gorman, młoda poetka, której występ w trakcie ceremonii zaprzysiężenia Joego Bidena pod waszyngtońskim Kapitolem wzbudził sensację. 22-latka odczytała swój wiersz "Wzgórze, na które się wspinamy" ("The Hill We Climb"). Wprawdzie występując oficjalnie przed mikrofonem recytowała wiersz bez żadnej zasłony ust i nosa, ale udając się na mównicę oraz poza nią ochraniała się dwiema maski. Zauważyła to m.in. Olivia Singer z brytyjskiego Vogue'a.

Amanda Gorman in Prada and two masks. Everything. pic.twitter.com/5DmuBVXsYe — Olivia Singer (@oliviasinger) January 20, 2021

Amerykańscy eksperci są jednak podzieleni w ocenie zasadności stosowania dwóch masek. Choć przyznają, że docierają informacje o nowych mutacjach koronawirusa są niepokojące. - Ważne, by ludzie nadal dostosowywali się do zaleceń sanitarnych, czyli noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu społecznego i częstego mycia rąk - powiedziała Allison Arwady, dyrektor chicagowskiego Departamentu Zdrowia.

Dr Arwady dodała, że sama nosi jedną maseczkę. - Jeżeli jednak ktoś poczuje się bardziej komfortowo nosząc dwie, to nie widzę w tym żadnego problemu – zauważyła.

Szef Departamentu Zdrowia stanu Illinois dr Ngozi Ezike podkreślił, że zalecenia dotyczące zabezpieczeń nie zmieniły się. On również stwierdził, że "że nie ma żadnych przeciwwskazań, by nosić dwie maski". Zalecił jednak unikanie większych zgromadzeń, na których ludzie nie noszą w ogóle maseczek. - Tam jesteśmy faktycznie bardziej narażeni na zarażenie koronawirusem – powiedziała dr Ezike.

Eksperci mówią o trzech maskach

Tymczasem amerykański portal Summit.news podał w środę, powołując się na telewizję CNBC, że niektórzy eksperci doradzają noszenie nawet potrójnych masek, lub masek trójwarstwowych.

Cytując badaczy z politechniki Virginia Tech spikerka CNBC Contessa Brewer zasugerowała, że należy rozważyć noszenie trzech masek lub dodanie dodatkowych warstw do zwykłej maseczki - podaje Summit.news.

Brewer powiedziała, że według ekspertów z Virginia Tech podwójna maska chroni przed infekcją o 50 do 75 proc. lepiej i dodała "trzywarstwowa maska może blokować do 90 proc. cząsteczek (patogenu)" - cytuje portal.

