Posłanki opozycji: jesteśmy na wojnie o swoje prawa

- To jest rzeczywiście wypowiedzenie wojny, rząd kolejny raz wypowiada nam wojnę - mówiła w "Debacie Dnia" posłanka Lewicy Beata Maciejewska, odnosząc się do dzisiejszej publikacji uzasadnienia wyroku TK ws. aborcji. - Jestem na wojnie o swoje prawa - przyznała Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

Trybunał Konstytucyjny wydał w środę uzasadnienie do wyroku z 22 października ws. przepisów o dopuszczalności aborcji.

Zdaniem Beata Maciejewskiej z Lewicy, do tej pory w Polsce mieliśmy "zgniły kompromis, który przerodził się w piekło kobiet". - To jest rzeczywiście wypowiedzenie wojny, rząd kolejny raz wypowiada nam wojnę - mówiła.

W podobnym tonie wypowiadała się posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska. - Jestem na wojnie o swoje prawa, bo nie pozwolę torturować w Polsce kobiet - przekonywała. - Jest to wojna światopoglądowa, wojna o prawa kobiet - to robi PiS, by zakryć swoją nieudolność - oceniła.

Poseł PiS Daniel Milewski przyznał, że "ma przepotężne wrażenie, że opozycji totalnie nie chodzi o treść uzasadnienia wyroku, ale o całkowitą legalizację aborcji". - Jeżeli politycy Platformy i Lewicy czy polityczki Strajku Kobiet, które nawołują teraz do wojny polsko-polskiej chcą zmiany konstytucji i wprowadzenia w niej legalnej aborcji, to najpierw muszą zmienić w Polsce konstytucję - podkreślił poseł PiS.

Władysław Teofil Bartoszewski przypomniał, że "ten kompromis aborcyjny był całkowicie popierany przez prof. Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że musimy ten kompromis za wszelką cenę utrzymać".

- To uzasadnienie cofa nas do momentu status quo, czyli bardzo niewiele w polskim prawodawstwie się zmienia, jeśli chodzi o ochronę życia - mamy w efekcie tego sytuacje w której lewica ma paliwo - ocenił poseł Konfederacji Jakub Kulesza.

