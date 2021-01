Policja opublikowała zdjęcia z kradzieży. Rodzicie rozpoznali na nich swoje dzieci

Rodzice rozpoznali na zdjęciu opublikowanym przez białostocką policję swoich nastoletnich synów, podejrzanych o kradzież ze sklepu puszki z datkami na cel charytatywny. Wcześniej policja przekazała mediom do publikacji zdjęcie z nagrania monitoringu. Obaj 15-latkowie staną przed sądem dla nieletnich.

O zatrzymaniu podejrzanych o kradzież puszki z datkami przeznaczonymi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poinformował w środę rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Jak podał, pierwszego z nastolatków zidentyfikował na nagraniu jego ojciec i przyszedł z nim do jednego z miejskich komisariatu. W przypadku drugiego z 15-latków zrobiła to matka, która przyprowadziła syna do komendy miejskiej.

Ukradli puszkę WOŚP

Obaj podejrzani o kradzież staną przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Zdjęcie z sobotniego zapisu monitoringu, na którym widać dwóch młodych ludzi w sklepie spożywczym, policja przekazała mediom w miniony poniedziałek, z prośbą o publikację.

ZOBACZ: Ukradł puszkę WOŚP. Próbował uciekać przed policją

Chodziło o kradzież w jednym ze sklepów na osiedlu Antoniuk. Jeden z nastolatków miał odsłoniętą twarz, drugi był w maseczce zasłaniającej nos i usta, obaj na głowach mieli kaptury.

Policja nie podaje, ile przypuszczalnie w puszce było pieniędzy i czy udało się je odzyskać.

laf/ PAP