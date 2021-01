Tysiące dawek szczepionki zniszczonych. Sprzątacz odłączył zamrażarkę od prądu

Rzecznik szpitala w dzielnicy Jamaica Plain przekazał, że osoba sprzątająca szpital "przypadkowo poluzowała wtyczkę podczas sprzątania". W efekcie szczepionki przez kilka godzin nie były przechowywane w odpowiedniej temperaturze i nie nadawały się do podania pacjentom.

ZOBACZ: Mężczyzna zmarł dzień po podaniu szczepionki. Co o nim wiadomo?

Przedstawiciele centrum medycznego zapewniają, że szczepionki były przechowywane w bezpiecznym miejscu. Wszczęte zostało specjalne postępowanie wyjaśniające dlaczego nie zadziałał alarm, który miał włączyć się w przypadku utraty zasilania. Komisja będzie wyjaśniać też dlaczego na zachowanie sprzątacza nie zareagowała osoba nadzorująca system monitoringu.

- Organizowane są dodatkowe dawki. Nie przewidujemy zakłóceń w programie szczepień - zapewnił rzecznik sieci bostońskich szpitali Kyle Toto.

Dwie godziny w pokojowej temperaturze

Od początku pandemii w stanie Massachusetts odnotowano ponad 500 tys. przypadków zakażeń. Wyzdrowiało ponad 394 tys. osób, zmarło 14 133. W całych Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 25 mln przypadków zakażeń, zmarło ponad 429 tys. osób - to największe liczby zachorowań i zgonów na całym świecie.

ZOBACZ: Odwołana dostawa szczepionek Moderny. Miały trafić do Polski we wtorek

Szczepionki Moderny można przechowywać maksymalnie 6 miesięcy w temperaturze od -25 stopni Celsjusza do -15 stopni Celsjusza. W przypadku szczepionki Pfizer temperatura ta wynosi ok. -70 st. C.

Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę Moderny można przechowywać do 30 dni w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C, a w przypadku produktu Pfizera i BioNTech okres ten wynosi maksymalnie 5 dni. W temperaturze pokojowej (do 30 st. C) obie szczepionki mogą przebywać maksymalnie 2 godziny.

WIDEO - Zbiorowe groby z ciałami chorych na koronawirusa w USA. Pojawiły się nagrania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/sgo/ NBC News, polsatnews.pl, PAP