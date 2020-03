Próba wyłudzenia "na żołnierza WOT". Kreatywność oszustów w czasach kwarantanny

W Zabrzu (woj. śląskie) oszust próbował wyłudzić pieniądze podając się za żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Rzecznik WOT ppłk Marek Pietrzak poinformował w niedzielę, że mężczyzna zadzwonił do starszej osoby, prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić jej zakupy.

- Na szczęście przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje - poinformował ppłk Pietrzak.

Koordynator ds. wsparcia dystrybucji w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej Daria Czarnecka podkreśliła, że do oszustwa nie doszło, ponieważ wszyscy kombatanci, którzy są pod jej opieką, wiedzą, że tylko ona może kontaktować się z nimi w sprawach związanych z zakupami i dostarczeniem żywności.

Dwie grupy podopiecznych

Ppłk Pietrzak oświadczył, że dowództwo WOT natychmiast podjęło środki zapobiegawcze, które mają wyeliminować próby takich nadużyć i zaapelował, aby podobne przypadki zgłaszać na policję oraz do koordynatorów z brygad WOT. Podkreślił, że żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.

ZOBACZ: Dyrektor szpitala: mówcie prawdę lekarzom. Podał przykład zmarłej 37-latki

- Seniorzy, którym pomagają żołnierze WOT, podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie - przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem WOT - opiekunem z ramienia brygady OT - wyjaśnił Pietrzak.

- Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności. W stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże, nikt nie może pobierać na nie pieniędzy - podkreślił.

Operacja "Odporna wiosna"

Seniorzy, do których "Terytorialsi" dostarczają żywność, zakupy czy leki, otrzymają ulotki z informacją, że osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do systemu pomocowego WOT, nie powinny przekazywać pieniędzy i wpuszczać do domu osób podających się za żołnierza. - Ulotki zostaną również zamieszczone na tablicach informacyjnych w blokach, skrzynkach pocztowych i w innych miejscach - dodał ppłk Pietrzak.

ZOBACZ: Nie żyje siódma osoba zakażona koronawirusem. 16 nowych przypadków zachorowań

Zastrzegł, że żołnierze WOT, wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa, w tym wsparcia kombatantów i osób starszych, na lewym ramieniu noszą oznakę "Polski Walczącej" wraz z mottem "Zawsze gotowi, zawsze blisko", oliwkowy beret oraz mundur WP. Podkreślił, że tożsamość żołnierza można również potwierdzić książeczką wojskową z nazwiskiem i zdjęciem.

W ramach walki z pandemią koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. Działania prowadzone są w ramach operacji "Odporna wiosna". Zadania terytorialsów obejmują między innymi dostawy żywności i leków, w tym zakupy.

WIDEO - Morawiecki: wprowadzamy dzisiaj stan epidemii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP