Rękawice Berniego Sandersa podbiły sieć. Senator dostał je w prezencie

Ellis jak co dzień prowadziła zajęcia online z uczniami, kiedy dowiedziała się, że kamery uchwyciły senatora Vemontu, Berniego Sandersa, w wykonanych przez nią rękawiczkach. Kobieta uszyła je na 30-letniej, wysłużonej maszynie i podarowała politykowi. Widok Sandersa ubranego w brązowe rękawiczki wywołał prawdziwą lawinę telefonów i wiadomości. Nauczycielka otrzymała 13 tys. maili. Ludzie proszą ją o uszycie dla nich nawet kilkunastu par. Kobieta nie zamierza jednak rozpoczynać masowej produkcji rękawiczek.

Wyjątkowy prezent

Rękawiczki są uszyte z ekologicznych materiałów. Powstały z odnowionych swetrów i polaru. Ponadto wewnętrzna poszewka wykonana jest ze zrecyklingowanych plastikowych butelek.

ZOBACZ: Bernie Sanders "skradł show" podczas inauguracji Bidena

Po tym jak w 2016 roku Hilary Clinton pokonała Berniego Sandersa w prawyborach demokratów, Ellis postanowiła wysłać politykowi prezent. Jak dowiedziała się od wspólnych znajomych, rękawiczki przypadły mu do gustu. W czasie ostatnich prawyborów kobieta dowiedziała się, że polityk często nosił rękawiczki, ale ale je komuś pożyczył i nie odzyskał. Jennifer Ellis wysłała mu więc kolejnych 10 par.

Internet oszalał

Po inauguracji prezydentury Joe Bidena w internecie pojawiły się setki memów przedstawiających Berniego Sandersa siedzącego na krześle. Polityk miał założoną nogę na nogę. Obok eleganckich płaszczy i garniturów, Sanders na tę okazję wybrał długą, popielatą parkę i parę imponujących rozmiarem, wzorzystych wełnianych rękawic.

The photo that launched a thousand memes today was taken by AFP's Brendan Smialowski. His wonderful Instagram here: https://t.co/0NTXZCujLV pic.twitter.com/zs9Sg2qfaJ