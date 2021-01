Były kandydat w prawyborach Demokratów nie przejmował się względami estetycznymi, a praktycznymi. Ubrany w długą popielatą parkę i parę imponujących rozmiarem, wzorzystych wełnianych rękawic, 79-letni Sanders na pewno nie narzekał na niską temperaturę panującą w Waszyngtonie.

- My w stanie Vermont wiemy, jak radzić sobie z zimnem i z tego powodu aż tak bardzo nie przejmujemy się stylem. Chcemy, by było nam ciepło. I to właśnie dzisiaj zrobiłem - w ten sposób Sanders tłumaczył swój oryginalny ubiór w rozmowie z CBS News. Dziennikarz stacji z humorem skomentował, że "misja została zakończona sukcesem".





Wiralowa "stylówka"

"Stylówka" Sandersa szybko trafiła na Twittera, gdzie - jak to bywa w takich przypadkach - zaczęła żyć własnym życiem. Sam polityk ma bez wątpienia ogromny dystans do tego, co się o pisze i mówi o jego stroju.

The pose. The mittens. The social distance. pic.twitter.com/kwHH7AzZY8 — Vulture (@vulture) January 20, 2021

Kiedy w 2015 roku został zapytany przez "The New York Times" o ubiór Hillary Clinton, odpowiedział: "Kiedy media zaczynają się interesować tym, jak wyglądają włosy Hillary albo moje włosy, to oznacza, że mamy poważny problem".

The internet was quick with the Bernie memes 😭 pic.twitter.com/ymtP3YIOQA — Natasha 𓇼 (@ndelriego) January 20, 2021

