Pierwszy adoptowany pies wprowadził się do Białego Domu

"Pierwsza rodzina chciała się zadomowić przed sprowadzeniem psów do Waszyngtonu z Delaware. Champ lubi swoje nowe legowisko przy kominku, a Majorowi bardzo podobało się bieganie po Południowym Trawniku" - powiedział Michael LaRosa, rzecznik Jill Biden.

Champ and Major have joined us in the White House! 💕🐾 pic.twitter.com/R035YnavVo

Major jest pierwszym w historii psem ze schroniska, który zamieszkał w Białym Domu. Został adoptowany kilka miesięcy przed tym, jak Biden ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta USA.

Z kolei Champ mieszkał już z Bidenami w rezydencji wiceprezydenta USA za administracji Baracka Obamy. Bidenowie kupili owczarka od hodowcy z Pensylwanii po kampanii Obama-Biden w 2008 roku. Jak mówiła w 2009 roku rzeczniczka Bidena, na początku swojej pierwszej kadencji w Waszyngtonie Champ był "ogólnie grzecznym psem", ale kilka "wypadków" szczeniaka skłoniło Bidenów do zrezygnowania z białego dywanu w rezydencji.

The first dogs have entered the White House. The Bidens' two German shepherds, Champ and Major, officially joined the first family in their new residence at 1600 Pennsylvania Avenue on Sunday. https://t.co/XysOhIccgX pic.twitter.com/NDhaY5XuAd