Kot schował się pod maską samochodu. Psy zniszczyły auto

Do incydentu doszło w niedzielę na terenie gminy Dołhobyczów (woj. lubelskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia samochodu marki Ford, który był zaparkowany na jednej z miejscowych posesji.

ZOBACZ: Wandal miał pecha. Wpadł przez... czarnego kota

"Na miejscu zastano 30-letnią zgłaszającą, która okazała policjantom zniszczony pojazd. Jak ustalono, psy sąsiada, które są spuszczane na noc i często wbiegają na sąsiednią posesję, najprawdopodobniej dokonały tych zniszczeń" - poinformował zespół prasowy lubelskiej policji.

Właściciel psa będzie płacił

Jak się okazało, pod maską pojazdu schował się kot, który uciekał przed czworonogami. Psy chcąc go dopaść, zniszczyły auto.

To może być najdroższy "spacer", za który przyjdzie zapłacić ich 68-letniemu właścicielowi. 30-latka, do której należy pojazd, oszacowała straty na kwotę ok. 5 tys. zł.

Właściciel psów będzie musiał zapłacić odszkodowanie dla właścicielki forda, odpowie także za niedopilnowanie swoich psów.

WIDEO - Zderzenie dwóch autobusów i busa w Dźwirzynie. 14 osób poszkodowanych, w tym 2 dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ polsatnews.pl