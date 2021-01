Pandemia paraliżuje domowe budżety. "Najbiedniejsi odrobią straty za 10 lat"

Najbogatsi ludzie świata odrobią straty finansowe spowodowane pandemią w ciągu 9 miesięcy, najbiedniejszym zajmie to co najmniej 10 lat. Tak wynika z raportu międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam.

- Podczas pandemii 10 miliarderów zarobiło pół biliona dolarów. To wystarczająco, by uchronić wszystkich ludzi na świecie od ubóstwa. To wystarczająco, by opłacić szczepionki dla wszystkich. Na drugim końcu tej skali są miliony ludzi, którzy stracili pracę, środki do życia, dach nad głową. Ten kontrast jest ogromny. W tym roku nierówności społeczne wzrosną niemal w każdym kraju i to będą rekordowe wzrosty - powiedziała Gabriela Bucher, dyrektor wykonawczy Oxfam International.

Raport przygotowany przez organizację opublikowano przed wirtualnym spotkaniem w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, które zwykle odbywa się w szwajcarskim Davos. Według badań, epidemia ma powiększyć nierówności ekonomiczne jednocześnie w niemal każdym kraju. To pierwszy taki przypadek w historii.

ZOBACZ: Bilans lockdownu. Wielkie straty właścicieli centrów handlowych

Potężne różnice

Tysiąc miliarderów na świecie odrobi swoje straty finansowe w ciągu 9 miesięcy, ale milionom najbiedniejszych powrót do stanu sprzed pandemii zajmie więcej niż 10 lat. Zdaniem ekspertów to potężna różnica, która można zniwelować odpowiednimi systemami podatkowymi, które zagwarantują środki, by zapewnić wszystkim ochronę.

- Rygory gospodarcze dostarczają bogactwo bogatej elicie, która przeżywa pandemię w luksusie, podczas gdy sprzedawcy, pracownicy służby zdrowia i sprzedawcy - walczą o opłacenie rachunków i żywności - dodaje Gabriela Bucher.

dsk/zdr/ cnn.com