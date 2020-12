Bilans lockdownu. Wielkie straty właścicieli centrów handlowych

Firmy do których należą polskie centra handlowe w czasie pandemii zanotują spadek przychodów od 3,2 do nawet 3,6 mld zł. Ta kwota stanowi około 30-35 proc. przychodów całorocznych. Do takiego wniosku doszli autorzy raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych.