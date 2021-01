Nowy Targ: woda w wodociągach już czysta. Można ją pić

Nowotarski sanepid dopuścił w poniedziałek wodę z miejscowego wodociągu do spożycia. Stało się to po przepłukaniu i zdezynfekowaniu sieci. W ubiegły czwartek mieszkańcy 33-tysięcznego miasta dowiedzieli, się, że wody mogą używać m.in. do celów spożywczych wyłącznie po przegotowaniu. Wodociągi informowały mimo zaleceń sanepidu, że woda była zdatna do picia, bo jest na bieżąco badana i oczyszczana.

- Po przeczyszczeniu sieci woda w wodociągu została dopuszczona do użytkowania - powiedziała polsatnews.pl Jolanta Bakalarz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Zanieczyszczenie pochodziło z hydroforni ujęcia w dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego. Według sanepidu w wodzie wykryto grupę bakterii jednak nie było wśród nich wywołujących poważne choroby przewodu pokarmowego bakterii Escherichia coli. - Dlatego woda była dopuszczona do użytkowania warunkowo - powiedziała Jolanta Bakalarz, która dodała, że decyzja z czwartku została już wycofana. "Całkowita i bezwarunkowa zdatność" Przedsiębiorstwo wodociągowe w Nowym Targu mimo wskazań sanepidu poinformowało jeszcze w piątek, że woda, którą dostarcza mieszkańcom jest zdrowa i "zdatna do celów konsumpcyjnych". Komunikat opublikował na swojej stronie także nowotarski magistrat. Wodociągi podały w nim, że "podane w decyzji (sanepidu - red.) przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów nie jest przekroczeniem związanym z zanieczyszczeniem bakteriami E. Coli." Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu informował także, że prowadzi bieżący nadzór i monitoring jakości wody z wodociągu publicznego. "Informujemy, że pobrana próbka, która zawierała przekroczenia pochodziła z ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego na terenie byłego NZPS (Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego - red.)". ZOBACZ: Nowy Targ: woda z wodociągu zdatna do picia po przegotowaniu Wodociągi podały w komunikacie zamieszczonym na stronie urzędu miasta, że ujęcie jest na bieżąco dezynfekowane. "Analizy prowadzone przez MZWiK w Nowym Targu, jak j również zewnętrzne laboratorium akredytowane wskazują na całkowitą i bezwarunkową zdatność wody do spożycia przez ludzi". Wodociągi podały także, że parametry wody są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia. Mimo to zlecono dodatkowe badania wody akredytowanemu laboratorium, a jednocześnie podjęto dezynfekcję wody z ujęcia w NZPS, dezynfekowana była sieć wodociągowa w innych punktach w mieście, prowadzone były także dodatkowe analizy w wody w różnych punktach sieci. "Warunkowa przydatność wody w ramach dopuszczalnej wartości parametrów kwestionowanych nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda z wodociągu publicznego Nowy Targ użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowana" - informował mieszkańców Urząd Miejski w Nowym Targu.

Przekroczenie parametrów mikrobiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał w zeszłym tygodniu decyzję o "warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego". Chodzi o przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. W wodzie stwierdzono bowiem nadmierną obecność bakterii.

"W związku z tym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu" - napisał nowotarski sanepid w swojej czwartkowej decyzji.

Woda może być bez ograniczeń używana "do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych" - napisał sanepid, a informację podał także Urząd Miasta.

"Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań" - podał w czwartek sanepid.

