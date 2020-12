19 nielegalnych zrzutów ścieków do Wisły. Prezes Wód Polskich alarmuje

- Tylko w tym roku MPWiK dokonało 29 zrzutów nieoczyszczonych ścieków do Wisły. A ma pozwolenie jedynie na 10 zrzutów i to w sytuacji, gdyby groziła katastrofa - powiedział Daca. Podkreślił, że mówi jedynie o przelewie burzowym przy ul. Farysa. Łącznie w Warszawie jest 13 takich urządzeń.

We wtorek w godzinach od 14 do 24 MPWiK zrzuciło łącznie ponadto 91 tys. m sześc. nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły – poinformował Daca. Wyjaśnił, że w Warszawie nie ma oddzielnej kanalizacji burzowej i bytowej. Podczas ulew deszczówka miesza się ze ściekami bytowymi i jeżeli nie zostanie odprowadzona do oczyszczalni wszystkie ścieki komunalne są zrzucane do rzeki.

#AwariaCzajka Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne!. #WodyPolskie pic.twitter.com/bN1PwuDDM1 — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) December 22, 2020

Daca podkreślił, że w ocenie Wód Polskich nowy rurociąg ułożony pod dnem Wisły jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do rzeki.

MPWiK przyznało w wydanym we wtorek oświadczeniu, że rurociąg jest wystarczający dla Warszawy "w trakcie pogody suchej".

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPWiK zrzuciło do Wisły – według Wód Polskich – ponad 10 mln metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.

WIDEO - Szczepienie albo koniec współpracy. Dyrektor postawił ultimatum, dostał pogróżki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP