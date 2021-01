"Warunkowa przydatność wody w ramach dopuszczalnej wartości parametrów kwestionowanych nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda z wodociągu publicznego Nowy Targ użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowana" - poinformował mieszkańców Urząd Miejski w Nowym Targu. "Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. podejmuje niezbędne działania w celu przywrócenia wody do jakości pozwalającej na spożycie, w tym monitoruje w ramach kontroli wewnętrznej jakość wody dostarczanej odbiorcom oraz informuje na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o uzyskanych wynikach badań" - poinformował Urząd Miejski w Nowym Targu na swojej stronie internetowej.

Przekroczenie parametrów mikrobiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał decyzję o "warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego". Chodzi o przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. W wodzie stwierdzono nadmierną obecność bakterii.

"W związku z tym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu" - napisał nowotarski sanepid.

ZOBACZ: Powstają anty-antybiotyki, które spowolnią rozwój bakterii opornych na antybiotyki

Woda może być bez ograniczeń używana "do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych" - napisał sanepid.

"Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań" - podał sanepid.

Woda w nowotarskim wodociągu pochodzi ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zakopiańskiej.

hlk/prz/ polsatnews.pl