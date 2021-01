Nocne intensywne opady śniegu. Na Podkarpaciu spadnie nawet 35 cm

Lokalnie na południu Podkarpacia w niedzielę w nocy i w poniedziałek spadnie nawet 35 cm śniegu; w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na wschodzie Mazowsza i Podlasia spadnie od 20 do 30 cm białego puchu w ciągu 24 godzin - przekazał w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedzielnym komunikacie IMGW poinformowało o wydaniu ostrzeżeń I, II i III stopnia o Intensywnych opadach śniegu. "We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce sypnie śniegiem. Miejscami spadnie od 15 cm do 30 cm, a lokalnie na południu Podkarpacia nawet 35 cm białego puchu" - czytamy w komunikacie IMGW.

Instytut informuje, że już nocy z niedzieli na poniedziałek, a także o poranku w poniedziałek nad południowo-wschodnią Polskę nasunie się aktywny niż z frontami atmosferycznymi. Niż ten przywędruje do Polski znad Włoch, przez Nizinę Węgierską i zachodnią Ukrainę.

"Są to wilgotne tereny i taki tor przemieszczania się niżu, spowoduje, że napłynie do nas powietrze zasobne w duże zapas wilgoci, co będzie skutkowało intensywnymi opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem" - wyjaśnia IMGW.

Do 35 centymetrów śniegu

Strefa śniegu będzie wędrowała z południa na północ kraju, wraz z przemieszczaniem się niżu. "Największych opadów śniegu spodziewamy się nad ranem i w ciągu dnia 25.01 na Podkarpaciu, tam spadnie do 35 cm śniegu. W Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na wschodzie Mazowsza i Podlasia spadnie od 20 do 30 cm śniegu w ciągu 24 godzin" - informuje IMGW.

Na pozostałym obszarze kraju opady śniegu nie będą już tak intensywne, ale opadom okresami będzie towarzyszył silny i porywisty wiatr, który miejscami, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodzie Mazowsza, a także w górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW podaje, że w poniedziałek jak i w nocy z poniedziałku na wtorek, temperatura powietrza w całym kraju będzie dość wyrównana i wyniesie około 0 st. C, 1 st. C. W kolejnych dniach pogoda będzie bardzo zmienna, na przemian będą występowały dni słoneczne i pochmurne z opadami śniegu i deszczu.

