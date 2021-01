Rekordowy mróz na wschodzie Polski. Odwołane zajęcia w szkole

W całym kraju obowiązuje ostrzeżenie przed silnym mrozem. Na Podlasiu w nocy temperatury zbliżyły się do -30 stopni Celsjusza. Mróz wciąż się utrzymuje. W jednej z miejscowości odwołano zajęcia w szkole. Służby apelują, by nie być obojętnym na los bezdomnych. Poniedziałek zapowiada się mroźnie, w kolejnych dniach można spodziewać się marznących opadów.

Najniższe temperatury w nocy odnotowano w Jabłonowie-Wypychach -26,5 st. C, w Suwałkach -26,4 st. C oraz w Białymstoku -25,4 st. C. Natomiast najniższą temperaturą przy gruncie odnotowano w Białymstoku -33 st. C oraz w Suwałkach, gdzie było -32 st. C - poinformowała Magdalena Pękala z Biura Prognoz IMGW w Białymstoku.

Podała, że niskie temperatury wciąż się utrzymują. W poniedziałek rano w Jabłonowie-Wypychach temperatura sięgała -26, a w Białymstoku -23 st. C. W ciągu dnia, według prognoz synoptyków, temperatura w regionie ma się utrzymywać od - 13 do - 16 st. C. W nocy ma spaść od -19 do -20 st. C.

Z kolei widz Polsat News z miejscowości Sztabin (woj. podlaskie) poinformował, że o godz. 5:48 termometr wskazywał tam temperaturę -30 st. C. Z tego powodu zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane.

Mroźne arktyczne powietrze

Jak informuje IMGW, południe Europy znajduje się w zasięgu wyżu, który swoim klinem obejmuje także Ukrainę, Białoruś i południowo-zachodnią Rosję. Pozostały obszar jest w zasięgu układów niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska Wschodnia pozostaje w słabym wyżu z centrum nad Bałkanami, a nad obszary zachodnie nasuwa się zatoka i front okluzji, związane z niżem z rejonu Islandii. Pozostaniemy nadal w mroźnym powietrzu arktycznym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W całej Polsce dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, które w ciągu dnia na zachodzie przejściowo osłabną do obojętnych, a na pozostałym obszarze kraju poprawią się do korzystnych.https://t.co/Vs2dFxym02#IMGW #meteoimgw #zima #biomet pic.twitter.com/VHNNCxbbTR — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 18, 2021

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, szczególnie na wschodzie. Miejscami opady śniegu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy również deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od -14 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum, do 0 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, w zachodniej, z południowych.

W Warszawie do - 11 st. C.

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże, we wschodniej małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od zachodu do dużego. Na wschodzie miejscami bardzo słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu postępujące z zachodu ku centrum i stopniowo od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a lokalnie na zachodzie nad ranem również w marznący deszcz, powodujący gołoledź.

Przyrost pokrywy śnieżnej w pasie od Pomorza Wschodniego po Górny Śląsk do około 5 cm. Temperatura minimalna od -19 st. C na krańcach wschodnich, około -12 st. C w centrum, do 0 st. C na krańcach zachodnich, wystąpi w pierwszej połowie nocy, później stopniowy wzrost temperatury. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju, z kierunków południowych, w zachodniej, południowy, skręcający stopniowo od zachodu na zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około -11 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu. Temperatura minimalna około -12 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

Warunki na polskich drogach

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale w niektórych miejscach jest błoto pośniegowe - poinformowała w poniedziałek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na polskich drogach krajowych pracuje 250 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe występuje na terenie województwa podlaskiego na: dk 16 odc. Augustów - granica państwa, dk 63 odc. Białystok - Goniądz, dk 64 odc. Stare Jeżewo - Łomża, dk 65 odc. Białystok - gr. państwa, dk 19 odc. Zabłudów - gr. państwa, S8 odc. Białystok - w. Jeżewo, dk 63 odc. Kisielnica - gr. województwa.

Błoto pośniegowe występuje również w województwie warmińsko-mazurskim na: dk 16 odc. Mrągowo - gr. województwa, dk 63 odc. Pisz - gr. państwa, dk 59 odc. Mrągowo - Giżycko, dk 58 odc. Jedwabno - Olsztynek.

