Holendrzy mają dość. Ponad 130 zatrzymanych podczas demonstracji przeciwko restrykcjom

Gdy zebrani na Placu Muzealnym w Amsterdamie demonstranci nie zastosowali się do wezwań policji do rozejścia się, protest został rozpędzony przez policję konną - relacjonuje agencja Reutera. Zatrzymano ponad 100 osób, które atakowały funkcjonariuszy kamieniami i materiałami pirotechnicznymi - poinformowały władze miejskie.

Protest był nielegalny i łamał zakaz zgromadzeń publicznych wprowadzony z powodu epidemii koronawirusa. Do demonstracji nawoływali m.in. restauratorzy wzburzeni przedłużającym się zamknięcia ich branży podczas trwającej w kraju kwarantanny - pisze Reuters.

W centrum położonego na południu Holandii Eindhoven protestujący wzniecali pożary i rzucali w policję kamieniami. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego i armatek wodnych, zatrzymano co najmniej 30 osób. Protestujący zdemolowali też jeden z dworców kolejowych, dlatego częściowo wstrzymano ruch pociągów - donosi agencja AP.

2nd day of a curfew in the Netherlands and its going great so far. Protests everywhere and there is lots of vandalism and looting... pic.twitter.com/AZ9PSYAo3a