Najbardziej poszukiwany zbieg na świecie zatrzymany w Holandii

Tse został zatrzymany na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Australia będzie teraz starała się o jego ekstradycję, aby tam stanął przed sądem. Australijska policja federalna uważa, że ​​firma zatrzymanego, znana również jako "Syndykat Sam Go", jest odpowiedzialna za nawet 70 proc. wszystkich nielegalnych narkotyków wprowadzanych do tego kraju.

ZOBACZ: Ofiary rąbali na kawałki, niemowlęta palili żywcem. "Najbardziej poszukiwani przestępcy"

Australijska policja śledziła 56-latka, który porównywany jest do Pablo Escobra czy El Chapo, przez ponad dziesięć lat. Mężczyzna wpadł w piątek na lotnisku, kiedy z Amsterdamu chciał polecieć do Kanady. Nakaz aresztowania mężczyzny został wydany w 2019 r. Próba aresztowania Tse - operacja Kungur - obejmowała około 20 agencji z kontynentów na całym świecie, z Australijską Policją Federalną na czele.

Tse Chi Lop is suspected by police of running a vast drug cartel in Asia that rakes in up to $17 billion a year, drawing comparisons to El Chapo and Pablo Escobar. But unlike the Latin drug lords, little is known about him https://t.co/jK85ltIRVI pic.twitter.com/R3UbgiJznQ