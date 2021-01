Starcia z policją na ulicach Amsterdamu. Holendrzy mają dość lockdownu

"Czego chcemy? Wolności!" - skandowali uczestnicy protestów, którzy w niedzielę zgromadzili się na placu przed Muzeum Narodowym Rijksmuseum. Na ich transparentach widniały napisy, takie jak m.in. "Wolność: zakończyć to oblężenie".

Przytulali się w ramach buntu

Protestujący zorganizowali się wykorzystując media społecznościowe. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu zadeklarowało 5000 osób, ale władze miasta nie wydały pozwolenia na jego przeprowadzenie. Organizatorzy zignorowali zakaz. W efekcie odbyła się nielegalna demonstracja, podczas której nie noszono maseczek i nie przestrzegano zasad dystansu społecznego, odbyła się. Niektórzy protestujący, w ramach buntu, przytulali się.

Water cannon & mounted police | Violent clashes at rally against #COVID lockdown in #Amsterdam pic.twitter.com/tY83LKq5F4