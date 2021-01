Caritas Laudato Si’. Projekt, który zmieni klimat. "Musimy uderzyć się w piersi"

Brat Cordian Szwarc OFM zauważył w programie "Nowy Dzień w Polsat News", że sprawa ekologii była dotąd w Kościele odsuwana na dalszy plan, bo "wydawało się, że w Koście są ważniejsze rzeczy do robienia, istotniejsze dla naszej wiary, życia duchowego".

- Papież Franciszek pokazuje nagle, że to, co nas otacza, powinno bardzo mocno nas zająć - mówił franciszkanin. Dodał, że papież przypomniał środowisko jest darem od pana Boga. - I w jaki sposób z niego korzystamy, to też wynika z tego, jak przezywamy naszą wiarę, jak umiemy przyjmować wszystko, co dostajemy od Boga - przypomniał b. Cordian Szwarc.

- Ziemia jest darem Boga i ona jest zadaniem - mówił franciszkanin. - Musimy się uderzyć we własne piersi, zobaczyć, że moje życie nie jest uważne, że dajemy się wkręcić w maszynę konsumpcjonizmu - dodał b. Szwarc.

Właśnie to przypomnienie papieża było inspiracją do projektu Caritas Laudato Si’. Projekt jest realizowany w 12 diecezjach. Dobre praktyki w diecezjach są pretekstem do głośnej i rzeczowej debaty ekologicznej, która może toczyć się codziennie: w internecie, w miejscach pracy, szkołach, parafiach, w kościele. W ramach projektu powstaną liczne materiały również w social mediach, które będą zachęcać do zmian.

