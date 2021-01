Ponad 2500 zatrzymanych podczas protestów w Rosji. Świat zareagował

Amerykański resort spraw zagranicznych potępił też w oświadczeniu "stosowanie okrutnych metod" wobec dziennikarzy.

Wezwano do "natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia" Nawalnego oraz współpracy ze społecznością międzynarodową w sprawie próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty.

The U.S. strongly condemns the use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists in Russia today. We call on Russia to release those detained for exercising their rights, including Aleksey Navalny, and to credibly investigate his poisoning. https://t.co/FnYRt3RAkQ — Ned Price (@statedeptspox) January 23, 2021

- Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z naszymi sojusznikami i partnerami w obronie praw człowieka, czy to w Rosji czy w innych miejscach, gdzie są zagrożone - przekazał rzecznik nowej ekipy w Departamencie Stanu.

Wielka Brytania wzywa Rosję do przestrzegania praw człowieka

Wielka Brytania wyraża zaniepokojenie zatrzymywaniem pokojowych demonstrantów w Rosji i wzywa rosyjski rząd do ich uwolnienia - ogłoszono w sobotę w komunikacie brytyjskiego MSZ. Według mediów, podczas sobotnich demonstracji w całej Rosji zatrzymano około 2,5 tys. osób.

The UK condemns the Russian authorities’ use of violence against peaceful protesters and journalists. We call on @GovernmentRF to respect its international commitments on human rights in @coe and @OSCE, and release citizens detained during peaceful demonstrations — Dominic Raab (@DominicRaab) January 23, 2021

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zatrzymywaniem pokojowych manifestantów i z uwagą monitorujemy sytuację. Wzywamy rząd Rosji, by szanował i przestrzegał międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka i uwolnił obywateli zatrzymanych podczas pokojowych manifestacji - brzmi komunikat brytyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Włochy apelują o uwolnienie demonstrantów i Nawalnego

Włoskie MSZ wyraziło w sobotę zaniepokojenie masowymi aresztowaniami uczestników pokojowych protestów w Rosji. Resort spraw zagranicznych ponowił żądanie uwolnienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, zatrzymanego 17 stycznia po powrocie do Moskwy z Niemiec.

La Farnesina segue con preoccupazione l'arresto di centinaia di manifestanti scesi in piazza in diverse città russe per richiedere la liberazione di Navalny. Continuiamo a chiedere il suo rilascio immediato e ci aspettiamo che vengano rispettati i suoi diritti. — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) January 23, 2021

Kierowany przez Luigiego Di Maio resort, ogłosił na Twitterze, że "śledzi z zaniepokojeniem aresztowanie setek manifestantów, którzy wyszli na place w różnych rosyjskich miastach, by domagać się uwolnienia Nawalnego".

"Nadal apelujemy o jego natychmiastowe uwolnienie i oczekujemy, że będą szanowane jego prawa" - dodano we wpisie MSZ.

Polska zaniepokojona działaniami państwa rosyjskiego

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wyraził w sobotę zaniepokojenie działaniami państwa rosyjskiego wobec uczestników pokojowych demonstracji. Wzywamy do zaprzestania łamania praw człowieka - napisał Rau na Twitterze.

"Jesteśmy zaniepokojeni działaniami państwa rosyjskiego wobec uczestników pokojowych demonstracji. Wzywamy do zaprzestania łamania praw człowieka" - napisał Rau na Twitterze w języku angielskim.

We are concerned by the #RU state's reaction against peaceful demonstrators. We call to stop the violation of human rights. Under such circumstances, the #EU 🇪🇺 needs unity and determination. https://t.co/1DSxTIcZCg — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 23, 2021

Szef MSZ podkreślił również, że w tych okolicznościach Unia Europejska "potrzebuje jedności i determinacji".

Ukraina: Rosja uciska tych, którzy nie zgadzają się z represyjną polityką Kremla

Ukraina stanowczo potępia przemoc wobec uczestników sobotnich demonstracji w Rosji oraz zatrzymania przedstawicieli rosyjskiej opozycji - głosi oświadczenie MSZ w Kijowie. Władze Rosji stosują ucisk wobec tych, którzy nie zgadzają się z represyjną polityką Kremla - dodano.

"Niestety zamiast tego, by posłuchać swoich obywateli, którzy domagają się poszanowania dla praw człowieka i przywrócenia praworządności, rosyjskie władze kontynuują stosowanie ucisku wobec tych, którzy nie zgadzają się z represyjną polityką Kremla" - napisano w komunikacie.

Рішуче засуджуємо насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. Громадяни #РФ заслуговують на уряд,який буде здатним забезпечити рівність перед законом,можливість реалізувати свої права і свободи#Navalnyhttps://t.co/n50eqeRdHj pic.twitter.com/WsOvvYu5PP — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 23, 2021

Kijów potępił przemoc wobec pokojowych uczestników akcji i zatrzymania przedstawicieli opozycji.

Ukraiński resort spraw zagranicznych podkreślił też, że "obywatele Rosji mają prawo do rządu, który będzie w stanie zagwarantować równość wobec prawa, możliwość realizowania swoich praw i wolności oraz będzie szanować prawa człowieka w innych państwach i na okupowanych przez Rosję terytoriach".

MSZ wezwało wspólnotę międzynarodową do "bardziej stanowczego" zastosowania wszystkich mechanizmów, by zakończyć przemoc ze strony rosyjskich władz wobec ich narodu i agresję wobec sąsiednich krajów.

Bułgaria: potępiamy zatrzymywanie pokojowych manifestantów w Rosji

Szefowa bułgarskiego MSZ, wicepremier Ekaterina Zachariewa potępiła w sobotę zatrzymywanie pokojowych demonstrantów podczas manifestacji w obronie Aleksieja Nawalnego w Rosji.

We condemn the detention of peacefully demonstrating supporters of Alexei Navalny across Russia and call for their immediate release.

The freedom of peaceful protest must be respected. @navalny pic.twitter.com/a8WuJvI8fc — Ekaterina Zaharieva (@EZaharievaMFA) January 23, 2021

"Potępiamy zatrzymywanie w całej Rosji pokojowych demonstrantów wspierających Aleksieja Nawalnego i wzywamy do ich natychmiastowego uwolnienia. Prawo do pokojowych protestów musi zostać uszanowane" - napisała Zachariewa na Twitterze.

W sobotę przed ambasadą rosyjską w Sofii odbyła się demonstracja w obronie Nawalnego, zorganizowana przez bułgarską Sieć Antykorupcyjną. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób.

