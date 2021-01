Wnuk ostatniego króla Włoch przeprosił Żydów. Za ustawy rasowe uchwalone przez rząd Mussoliniego

O liście poinformował w piątek sam jego autor w wywiadzie dla włoskiej telewizji Canale 5.

- Potępiam ustawy rasowe z 1938 roku, których brzemię czuję wciąż na moich barkach, a ze mną cały sabaudzki dom królewski i oświadczam uroczyście, że nie utożsamiamy się z tym, co uczynił Wiktor Emanuel III: z bolesnym podpisem, od którego zdecydowanie się odcinamy; dokumentem niedopuszczalnym, niezatartym cieniem dla mojej rodziny, raną wciąż otwartą dla całych Włoch - to fragment listu 48-letniego członka dynastii.

"Condanno le leggi razziali del 1938 di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle. Con me, tutta la Real Casa di Savoia. Non ci riconosciamo in ciò che fece Vittorio Emanuele III: una firma sofferta dalla quale ci dissociamo fermamente" https://t.co/MOTHab2sNW — Fanpage.it (@fanpage) January 22, 2021

Emanuele Filiberto urodził się on w Szwajcarii i mieszkał na wygnaniu zgodnie z postanowieniami konstytucji Włoch, która zabraniała przedstawicielom dynastii sabaudzkiej w linii męskiej pobytu w Italii. Zapis ten zmieniono w 2002 roku; wtedy powrócił do ojczyzny.

Właściwy moment, aby dokonać rozrachunku z przeszłością

W liście, opublikowanym przez agencję Ansa przed nadchodzącym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia, Emanuele Filiberto wyraził przekonanie, że jest to moment, by "dokonać rozrachunku z historią i z przeszłością rodziny", którą reprezentuje.

Odnosząc się do ofiar Zagłady dodał: w imię pamięci o "tych świętych włoskich ofiarach pragnę dzisiaj oficjalnie i uroczyście prosić o przebaczenie w imię całej mojej Rodziny".

- Postanowiłem wykonać ten krok, który uważam za obowiązek, po to, by pamięć o tym, co się stało, pozostała żywa, by wspomnienie było zawsze obecne - dodał autor listu.

Ofiary Holocaustu nie mogą zostać nigdy zapomniane

Podkreślił: - Potępiam ustawy rasowe na znak pamięci o moim sławnym przodku królu Karolu Albercie, który 29 marca 1848 roku jako jeden z pierwszych monarchów w Europie nadał włoskim Żydom pełną równość praw. Potępiam ustawy rasowe wspominając licznych włoskich Żydów, którzy z ogromną odwagą walczyli na polach bitewnych w XIX i na początku XX wieku jako prawdziwi patrioci.

Przypomniał także wizytę króla Wiktora Emanuela III w rzymskiej synagodze w 1904 roku oraz to, że opowiedział się za utworzeniem państwa żydowskiego.

- Ofiary Holokaustu nie mogą zostać nigdy zapomniane i z tego powodu także dzisiaj wykrzykują nam swoje pragnienie, by być właściwie wspominane - zaznaczył Emanuele Filiberto.

