11 proc. młodych Amerykanów uważa, że za Holokaust odpowiedziani byli Żydzi

- Wyniki są zarówno szokujące, jak i smutne - powiedział Gideon Taylor, przewodniczący Conference on Jewish Material Claims Against Germany, komentując wynik opublikowanych w środę badań wśród amerykańskich milenialsów. 11 proc. z nich uznało (19 proc. w stanie Nowy Jork), że za Holokaust odpowiadają Żydzi, 58 proc. nie potrafiło wymienić nazwy żadnego obozu zagłady.

11 proc. milenialsów z pokolenia Z (osób urodzonych po 1995 r., które nie znają życia bez internetu i mediów społecznościowych) uważa, że ​​to Żydzi spowodowali Holokaust. Liczba ta wzrasta do 19 proc. wśród młodych mieszkańców stanu Nowy Jork, stanu o największej populacji Żydów.

Tak wynika z pierwszego w historii badania wiedzy młodych Amerykanów o Holokauście, które przeprowadzono w 50 stanach USA na zlecenie Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Wyniki badań: "szokujące" i "zasmucające"

Odpowiedzi respondentów na inne pytania są równie niepokojące. Na przykład, chociaż podczas II wojny światowej było ponad 40 000 obozów i gett, to 58 proc. badanych nie potrafiło wymienić nazwy ani jednego z nich.

Ponadto 60 proc. ankietowanych nie wiedziało, że podczas Holokaustu zginęło 6 milionów Żydów.

90 proc. respondentów stwierdziło, że wierzy, iż Holokaust miał miejsce. 7 proc. nie było pewnych, a 3 procent zaprzeczyło, że Zagłada w ogóle miała miejsce. Jeszcze bardziej zdumiewające wyniki wykazało badanie wśród mieszkańców Stanu Nowy Jork, jedynie 34 proc. z nich przyznało, że wierzy w Holokaust.

Brak wiedzy o Holokauście wykazany w badaniu został uznany przez jego autorów, jako "szokujący" i "zasmucający".

"Musimy działać teraz, gdy ocaleni z Holokaustu wciąż żyją"

- Wyniki są zarówno szokujące, jak i smutne, i podkreślają, dlaczego musimy działać teraz, gdy ocaleni z Holokaustu wciąż są nadal z nami, by móc głosić swoje świadectwo - powiedział Gideon Taylor, przewodniczący Conference on Jewish Material Claims Against Germany, największej organizacji na świecie działającej na rzecz zapewnienia odszkodowań, restytucji mienia oraz pomocy ocalałym z Holokaustu i spadkobiercom ofiar.

Łącznie 34 proc. respondentów uważa, że ​​Holokaust w ogóle się nie wydarzył, ale liczba Żydów, którzy zginęli, była znacznie przesadzona lub uważają, że Holokaust jest mitem i nie wydarzył się lub jest niepewny.

Niemal co trzeci młody Amerykanin (28 proc.) sądzi, że ​​neonazistowskie poglądy są dopuszczalne.

- To musi być sygnał ostrzegawczy dla nas wszystkich i jako mapa drogowa działań dla urzędników państwowych - stwierdził Taylor.

Wiceprzewodniczący organizacji Greg Schneider dodał: - Najważniejsza lekcja jest taka, że ​​nie możemy tracić więcej czasu.

Problemem mogą być media społecznościowe

Dane do badania zebrano z 1000 wywiadów przeprowadzonych w 50 stanach i 200 wywiadów w każdym stanie z losowo wybranymi młodymi dorosłymi w wieku od 18 do 39 lat.

Eksperci twierdzą, że częścią problemu mogą być media społecznościowe. Z badania wynika, że ​​około połowa respondentów z pokolenia millenialsów i pokolenia Z widziała w internecie posty o negowaniu lub zniekształcaniu Holokaustu. 56 proc. przyznało, że widziało nazistowskie symbole w mediach społecznościowych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany przypomniało o akcji z wykorzystaniem zdjęć, filmów i osób, które przeżyły Holokaust, aby odwołać się bezpośrednio do Facebooka w celu usunięcia postów o negowaniu Holokaustu. Standardy społeczności Facebooka zabraniają wprawdzie mowy nienawiści, ale nie uznają negowania Holokaustu za część tej kategorii.

"Usuwamy każdy post, który próbuje usprawiedliwić Holokaust" - napisał rzecznik Facebooka w e-mailu. "To samo dotyczy wszelkich treści, które szydzą z ofiar Holokaustu, oskarżają ofiary o kłamstwa na temat okrucieństw, wyrzucają nienawiść lub w jakikolwiek sposób opowiadają się za przemocą wobec Żydów" - dodał.

Bezprecedensowa próba wymordowania całych narodów

Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na ok. 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej.

Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób.

W niemieckich obozach koncentracyjnych i przed plutonami egzekucyjnymi zabito podczas II wojny światowej prawie 2/3 europejskich Żydów.

Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Stanowiła, łącznie z Zagładą Romów, bezprecedensową próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali.

grz/ml/ NBC, polsatnews.pl