Rzeczniczka Białego Domu: "krajowy ekstremizm jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju"

Ocenę ma przeprowadzić biuro dyrektora wywiadu USA we współpracy z FBI i resortem bezpieczeństwa narodowego.

- Chcemy otrzymać analizę opartą na faktach, na podstawie której możemy kształtować politykę. To jest pierwszy krok w pewnym procesie i będziemy polegali na właściwych funkcjonariuszach sił bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, by dostarczali nam takiej analizy - powiedziała Psaki podczas briefingu.

