FBI aresztowała mężczyznę, który na Kapitolu nosił bluzę z napisem "Obóz Auschwitz"

Zdjęcia Packera ukazały się w internecie kilka dni temu. Widać na nich wśród uczestników zamieszek brodatego mężczyznę, ubranego w czarną bluzę z napisem "Obóz Auschwitz" (ang. Camp Auschwitz) oraz wizerunkiem trupiej czaszki. Niżej mniejszymi literami znajdował się napis "Work brings freedom" (Praca daje wolność), co jest nawiązaniem do napisu znajdującego się nad bramą wjazdową do byłego obozu "Arbeit macht frei".

ZOBACZ: Produkty za 5 funtów. Skandal ws. paczek żywnościowych dla dzieci z ubogich rodzin

Trzy dni temu CNN informowała, że mężczyzna został zidentyfikowany przez FBI, a zdjęcia z jego wizerunkiem wywołały szok w amerykańskich mediach społecznościowych oraz oburzenie w środowiskach żydowskich w USA. Stacja na swojej stronie pisała także, iż chcący zachować anonimowość znajomy Packera opisywał go jako wieloletniego ekstremistę, który popadał w przeszłości w konflikt z prawem.

BREAKING @ABC — “Camp Auschwitz” intruder photographed inside United States Capitol is now inside Camp Tidewater.



Suspected white supremacist Robert Keith Packer arrested this morning in Virginia and expected to make appearance soon in Norfolk court. h/t @alex_mallin pic.twitter.com/jYwcFIcQFa