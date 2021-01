Nadchodzi ochłodzenie. Zimno przez cały tydzień od niedzieli

Synoptycy zapowiadają nadejście lekkiego ochłodzenia. Od niedzieli w całym kraju w dzień temperatury będę nieznacznie przekraczać 0 stopni. Nocami spodziewany jest niewielki mróz. Takie warunki mają utrzymać się do końca tygodnia. Silny wiatr obserwowany na południu Polski ma się utrzymać do piątkowego wieczora. Synoptycy zwracają uwagę na możliwe roztopy spowodowane przez wiatr halny.

Do piątkowego wieczora utrzymać się ma ciepła jak na zimę pogoda. We Wrocławiu odnotowano 12 st. C. Do wieczora będzie także silnie wiać na południu Polski. Silnego wiatru mogą spodziewać się mieszkańcy południowych powiatów woj. podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. W Karpatach porywy mogą osiągać do 140 km/h.

W piątek deszcz, potem ochłodzenie

Poza tym może padać. - Dzisiaj może jeszcze popadać deszcz w północno-zachodniej części kraju - powiedział synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Jeśli chodzi o temperaturę, to w piątek jest od 2 st. C na Suwalszczyźnie, do około 6 st. C w centrum i na Pomorzu. Najcieplej jest na Dolnym Śląsku i zachodzie kraju - od 10 st. C do nawet 12 st. C.

W nocy z piątku na sobotę temperatury zaczną spadać. Będzie od -3 st. C na Pomorzu, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym-wschodzie.

- Tam będzie najcieplej. Cały czas na plusie - wskazał synoptyk. Jest tam cieplej ze względu na wiejący cały czas wiatr. - Co prawda jest on silny, ale jest to watr halny - ciepły, suchy - wyjaśnił meteorolog, dodając, że jest wiatr sprzyja roztopom.

Od soboty pogoda zacznie się jednak zmieniać. Nie będzie już tak ciepło w całym kraju. - Od zachodu wkroczy chłodne powietrze - powiedział Walijewski, zwracając uwagę, że zwykle chłodne powietrze napływa z północy czy południowego-wschodu.

Niedziela chłodna w całym kraju

Za zachodzie kraju będzie padać śnieg i będzie maksymalnie 2 st. C. W centrum i na wschodzie nadal ciepło. Nawet do 7 st. C w centrum, a na południu i południowym-wschodzie do 9 st. C. W nocy z soboty na niedzielę temperatura zacznie spadać w całym kraju, gdyż zimne powietrze z zachodu zacznie przemieszczać się na wschód. Wtedy na zachodzie będzie około - 3 st. C, 0 lub -1 st. C w centrum oraz na wschodzie. Na południowym-wschodzie temperatura będzie lekko dodatnia - nawet do 4 na plusie.

W niedzielę chłodno niemal w całym kraju. Temperatura wahać się będzie od 1 do 3 st. C. Cieplej będzie na południowym-wschodzie - do 7 st. w Przemyślu. Na północy może padać przelotnie śnieg lub deszcze ze śniegiem. W nocy temperatura będzie spadać poniżej zera, będzie zatem ślisko na drogach.

