Michelle Pfeiffer wcieli się w rolę jednej z pierwszych dam USA - Betty Ford. Wszystko to za sprawą serialu "The First Lady" produkowanego przez Showtime. Wcześniej ogłoszono, że Michelle Obamę zagra Viola Davis.

Kiedy oczy całego świata zwrócone są w stronę Białego Domu i jego nowych mieszkańców, stacja Showtime ogłasza kolejne duże nazwisko, które dołączy do obsady serialu opowiadającego o losach pierwszych dam USA.

Michelle Pfeiffer - znana m.in. z "Młodych gniewnych", "Powrotu Batmana" czy "Człowieka z blizną" w "The First Lady" wcieli się w Betty Ford - żonę 38. prezydenta USA Geralda Forda.

Aktywna pierwsza dama

W latach jego urzędowania (1974-1977) Betty Ford aktywnie angażowała się w politykę społeczną. Popierała legalizację aborcji, równouprawnienie kobiet oraz ich szerszy dostęp do stanowisk kierowniczych. Włączała się również w opiekę nad ubogimi i dziećmi z rozbitych rodzin.

Po prezydenturze męża założyła Betty Ford Center - klinikę do zwalczania uzależnień. W 2014 roku przerodziła się ona w Hazelden Betty Ford Foundation.

Jest uważana za jedną z najbardziej zaangażowanych i aktywnych politycznie pierwszych dam USA.

"Michelle wnosi autentyczność"

Obok Pfeiffer, na ekranie zobaczymy Violę Davis jako Michelle Obamę. Pierwszy sezon serialu pokaże także życie Eleanor Roosevelt, jednak do tej pory nie ujawniono, kto wcieli się w tę postać.

Reżyserką "The First Lady" będzie Susanne Bier, autorka m.in. serialu "Od nowa". Scenariusz napisał Aaron Cooley.



"Michelle Pfeiffer i Susanne Bier dołączyły do genialnej i niezrównanej Violi Davis, by pokazać te niesamowite historie niezwykłych kobiet, które już dawno powinny być pokazane. Michelle wnosi autentyczność, wrażliwość i złożoność do wszystkich swoich ról, a Susanne to reżyserka-wizjonerka, która charakteryzuje się szczerością i oryginalnym stylem wizualnym" - mówi Amy Israel ze stacji Showtime.

