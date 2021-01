"Zdecydował, że będę dla niego partnerem" - tak o relacjach z prezydentem elektem Joe Bidenem powiedziała Kamala Harris.

56-letnia Harris w wywiadzie dla "Vogue'a" opowiedziała o tym, jak widzi swoją rolę wiceprezydenta USA u boku prezydenta Bidena.

Zaznaczyła, że "zawsze będzie mówiła prawdę, zawsze przekaże mu swoją opinię opartą na faktach, wiedzy i doświadczeniach życiowych, a także zrobi to w sposób, który pozwoli mu podjąć decyzję z pełną informacją o jej skutkach, jeśli ją o to poprosi".

"Najważniejszym celem pierwszych 100 dni administracji Joe Bidena ma być opanowanie pandemii" - wyjaśniła Harris. "Chcemy, żeby wszyscy byli zaszczepieni i aby szczepienia były bezpłatne" – zaznaczyła.

"Myślimy o pierwszych 100 dniach w kategoriach tego, co musimy zrobić, aby wesprzeć burmistrzów i gubernatorów oraz lokalnych urzędników w ich dystrybucji i publicznych systemach opieki zdrowotnej" - powiedziała. "Opanowanie pandemii będzie kluczowe w ponownym otwarciu naszej gospodarki" - dodała.

Co pomoże zjednoczyć Amerykanów?

Harris uważa, że ​​skupienie się na walce z koronawirusem pomoże zjednoczyć też Amerykanów, bez względu na to, na kogo głosowali w wyborach. W wywiadzie dla "Vogue"a" upomniała się też o prawa osób czarnoskórych oraz odniosła się do protestów po śmierci George'a Floyda. 46-letni Afroamerykanin zmarł podczas zatrzymania przez policję za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym banknotem 20-dolarowym.

"Byłam tam z ludźmi, którzy protestowali przeciwko morderstwu George'a Floyda i po raz pierwszy zobaczyłam tak dużą różnorodność w tym, kto maszeruje ramię w ramię, krzyczy, mówi, płacze, że życie Czarnych ma znaczenie" - przekazała.

Okładka lutowego wydania magazynu "Vogue" jest krytykowana przez część internautów, według których Kamala Harris nie została godnie przedstawiona jako kobieta, która 20 stycznia obejmie jeden z najważniejszych urzędów w Stanach Zjednoczonych. Krytykowany jest zarówno jej strój, jak i wygląd okładki.

"Proszę przeróbcie tę okładkę! Umieśćcie ją na królewskim tle, bo ona taka jest! Ta stara zasłona wygląda jak z biura CEO i jest dla niej obraźliwa" - napisał jeden z internatutów.

"Samo zdjęcie nie jest straszne. Jest po prostu daleko, daleko poniżej standardów Vogue’a. Zrobili je bez zastanowienia. Jakby zadanie domowe odrobiono tego poranka. Brak szacunku" – oceniła aktywistka LGBTQ Charlotte Clymer

Folks who don't get why the Vogue cover of VP-elect Kamala Harris is bad are missing the point. The pic itself isn't terrible as a pic. It's just far, far below the standards of Vogue. They didn't put thought into it. Like homework finished the morning it's due. Disrespectful.