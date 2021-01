Szczepionki poza mechanizmem unijnym. Niedzielski: domówiliśmy 25 mln dawek

P

oza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski Polska domówiła 25 milionów dawek szczepionki - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia pytany był o cel zakupu tak dużej ilości zakontraktowanych szczepionek w związku z tym, że nieplanowane jest szczepienie dzieci.

- System zakupów unijnych działa w ten sposób, że mamy przez Komisję Europejską podpisywane umowy z danym producentem i one są na pewną pulę uzgodnioną w tej umowie, która jest rozdzielana według parytetu na poszczególne kraje, chodzi tu o parytet ludnościowy - powiedział Niedzielski.

Wyjaśnił, że zgodne z tym parytetem Polska ma "8,4 udziału w każdym zakupie". - Pierwotnie umowa, którą podpisała Komisja Europejska była zawarta w formule 200 plus 100 - mówię tu o całej Unii Europejskiej - czyli 200 mln szczepień - to taka wersja podstawowa z możliwością rozszerzenia o 100 mln. My w tych 200 mln mieliśmy od początku zagwarantowany udział, który wynosił prawie 16,5 mln - powiedział Niedzielski.

Poinformował, że oprócz tego, Komisja Europejska zawarła także kolejną umowę - również w tej formule 200 plus 100. - My zagwarantowaliśmy sobie także udział parytetowy - zarówno w tych dodatkowych 100 mln z umowy pierwszej, jak i tych 200 mln z umowy drugiej. Na razie, nie ma jednak jeszcze dyskusji na temat dodatkowych 100 mln z drugiej umowy - powiedział szef resortu zdrowia. Stąd, jak stwierdził - są 24 mln - 8 mln z puli dodatkowych 100 mln z pierwszej umowy i nasz parytet z 200 mln w umowie drugiej".

"Kupujemy to, co jest realne"

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że rząd nie zakupił wcześniej szczepionek Moderny, ponieważ miały one dotrzeć do Polski w IV kwartale br., bądź na początku przyszłego roku. - Wybraliśmy negocjacje z Pfizerem, żeby szczepionka pojawiła się w Polsce jak najszybciej. Mamy wstępne deklaracje, że z 25 mln szczepionek - jest szansa, że 10 mln dotrze do Polski jeszcze w pierwszym półroczu - powiedział minister zdrowia.

Ma pytanie, dlaczego Polska kupuje więcej szczepionek, niż realnie potrzebuje, Niedzielski wyjaśnił, że "kupujemy po to, żeby te szczepionki jak najszybciej do nas dotarły". - Jeżeli byśmy nie wzięli udziału w tym, to oczywiście - te szczepionki nie dotarłyby do nas w pierwszym półroczu - dodał minister zdrowia.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "cały czas duża część tego, co mamy zakontraktowane - to są jeszcze szczepionki, które nie mają dopuszczenia, są w procesie produkcji - tak, że kupujemy to, co jest realne i to, co może pomóc obywatelom Polski" - oświadczył minister Niedzieleski.

