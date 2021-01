- Różnica ta wynika z powiązania składek preferencyjnych z płacą minimalną, rosnącą znacznie szybciej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Istotnym "motorem" wzrostu składek w 2021 r. będzie również składka na ubezpieczenie zdrowotne - dodał Kozłowski.





- W 2021 r. będziemy mieli do czynienia z najmniejszą podwyżką składek dla przedsiębiorców od 7 lat - zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i procentowym. Wynika to przede wszystkim z założenia przez rząd bardzo niskiego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do swoich wcześniejszych prognoz na 2020 r. - jedynie o 0,6 proc. Powoduje to, że w części na ubezpieczenia społeczne nastąpi jedynie symboliczny wzrost składek standardowych 6,54 zł - podkreślił Kozłowski.





"Składka zdrowotna wzrośnie o 19,47 zł"

- Inaczej rzecz ma się ze składkami preferencyjnymi, obliczanymi od podstawy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ze względu na wzrost płacy minimalnej o 7,7 proc., wzrosną one o 18,98 zł w części na ubezpieczenia społeczne. Największym źródłem przyrostu składek w 2021 r. będzie jednak ubezpieczenie zdrowotne. Ze względu na wzrost przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. aż o 5,4 proc., składka zdrowotna wzrośnie o 19,47 zł - dodał.

Dzisiejsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu za IV kw. ub.r. pozwalają nam obliczyć wysokość składek, które będą płacić przedsiębiorcy w 2021 r. - wzrosną najmniej od 2014 r. Co ciekawe, składka preferencyjna wzrośnie znacznie bardziej niż składka standardowa. pic.twitter.com/Tu5Ap4aN9o — Łukasz Kozłowski (@LKKozlowski) January 21, 2021

Interia/polsatnews.pl