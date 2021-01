Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Zdecydowana większość to Ukraińcy

Na koniec 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych 725 tysięcy cudzoziemców. Tyle osób zostało zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Prawie 75 proc. z nich to Ukraińcy. Faktyczna liczba zatrudnionych w Polsce obcokrajowców nie jest dokładnie znana, gdyż część z nich pracuje na podstawie umów o dzieło, a tych ZUS w 2020 roku nie rejestrował.

W grupie pracowników, spoza granic Polski, objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi zdecydowanie dominują Ukraińcy (532,5 tys.). Następne nacje to: Białorusini (50,6 tys.) i Gruzini (12,9 tys.). W ostatnim kwartale minionego roku liczba takich osób wzrosła o 36 tysięcy.

Pandemia nie zatrzymała migracji

Wiosną zeszłego roku epidemia koronawirusa zmusiła część zagranicznych pracowników do powrotu do swoich krajów. Od marca do czerwca liczba osób ubezpieczonych w ZUS o obywatelstwie innym niż polskie spadła o 10 proc. Jednak gdy rząd ponownie otworzył nasze granice, ubezpieczonych cudzoziemców znowu zaczęło przybywać.

Na koniec grudnia zeszłego roku cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS było o 55 tysięcy więcej niż w lutym, a straty pandemiczne zostały nadrobione z nawiązką już we wrześniu. Zdecydowana większość obcokrajowców pracujących w Polsce jest zatrudniona na etatach lub na podstawie innego rodzaju oskładkowanych umów. Tylko nieco ponad 20 tysięcy cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą.

ZUS zbiera dane o umowach o dzieło

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Niektórzy są objęci wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym. Takich osób jest ponad 36 tysięcy.

W dodatku, część obcokrajowców pracuje wyłącznie na podstawie umów o dzieło, które nie są objęte ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnymi. Do tej pory ZUS nie miał żadnej wiedzy o takich umowach, nawet jeśli dotyczyły one pracujących i zarabiających w ten sposób Polaków. Od 1 stycznia tego roku obowiązek informowania o podpisanej umowie o dzieło nałożono na każdego, kto zleca jego wykonanie.

