Grodzki rozpoczął list od gratulacji dla Harris z okazji objęcia przez nią stanowiska wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych oraz stanowiska przewodniczącej Senatu.

"Życzę powodzenia w pełnieniu wymagającej misji państwowej, którą powierzył Pani Naród Amerykański" - zaznaczył marszałek Senatu.

"Podzielam państwa spojrzenie na globalne sprawy"

Dodał, że z uwagą śledził kampanię wyborczą, którą prowadziła wraz z prezydentem Josephem R. Bidenem Jr.

"Podzielam Państwa spojrzenie na sprawy, które mają zasięg globalny i wiem, że ten rodzaj wyzwań wymaga także aktywności parlamentów. Życzę, żeby Pani zaangażowanie w prace Senatu przyniosło wiele korzyści Stanom Zjednoczonym Ameryki i całej społeczności międzynarodowej. Życzę również, żeby współpraca Białego Domu z Kongresem układała się jak najlepiej" - napisał Grodzki.

Jednocześnie zadeklarował "gotowość Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do dialogu z Senatem Stanów Zjednoczonych, do wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań i budowania szerokiego porozumienia międzynarodowego w kwestiach, które wykraczają poza granice państw i kontynentów".

"Wierzę, że międzynarodowa współpraca organów ustawodawczych, komplementarna wobec inicjatyw rządowych, może zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w takich obszarach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poszanowanie praw człowieka, przeciwstawianie się radykalizmowi, czy też zwalczanie ubóstwa" - stwierdził marszałek Senatu.

"Jak Pani zapewne wie, Senat dąży, by Polska mogła być stawiana za przykład"

Dodał, że "współpraca obu naszych Senatów miała szczególne znaczenie, gdy w Polsce odrodziła się demokracja w 1989 roku".

"W kolejnych latach Polska i Stany Zjednoczone ramię w ramię promowały wartości demokratyczne w świecie. Podejmując w 2000 r. inicjatywę powołania Wspólnoty Demokracji, Sekretarz Stanu Madeleine Albright i Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek dali wyraz temu, że promocja i ochrona wartości demokratycznych wymaga zjednoczenia wysiłków i wzajemnego wsparcia" - podkreślił w liście Grodzki.

"Jak Pani zapewne wie, w obecnej X kadencji, Senat Rzeczypospolitej Polskiej niestrudzenie dąży do tego, żeby w dziedzinie demokracji i praworządności Polska mogła znów być stawiana za przykład na arenie międzynarodowej. Gotowość do współpracy z Senatem Stanów Zjednoczonych pragnę wyrazić w szczególności w odniesieniu do potrzeby odnowienia w relacjach polsko-amerykańskich wspaniałej idei Wspólnoty Demokracji" - napisał marszałek Senatu.

Dodał, iż uważa, "że nasze partnerstwo może mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości demokracji w Polsce".

"Z zainteresowaniem odniosę się do każdej inicjatywy Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Jako załącznik przesyłam do Pani wiadomości rezolucję Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi" - zaznaczył Grodzki.

"Gratulując Pani jeszcze raz objęcia urzędu Wiceprezydenta i Przewodniczącej Senatu życzę sukcesów w wypełnianiu obowiązków i łączę wyrazy szacunku" - dodał.