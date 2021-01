Nie będzie Glastonbury 2021. Legendarny festiwal odwołany po raz drugi

Organizatorzy legendarnego Glastonbury Festival, którego tegoroczna edycja miała odbyć pod koniec czerwca, poinformowali o odwołaniu imprezy.

Nie będą w stanie zorganizować festiwalu

"Z wielkim żalem musimy ogłosić, że tegoroczny festiwal Glastonbury nie odbędzie się" - przekazali w komunikacie umieszczonym na swojej stronie internetowej Michael i Emily Eavis. "Pomimo naszych wysiłków, aby poruszyć niebo i ziemię, stało się jasne, że nie będziemy w stanie zorganizować festiwalu w tym roku. Bardzo nam przykro, że was wszystkich zawiedliśmy" - napisali.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd