Wielka impreza w Liverpoolu. Na kilka godzin przed wprowadzeniem rygorystycznych obostrzeń

Tłum imprezowiczów przeniósł zabawę z barów, klubów i restauracji ulokowanych przy liverpoolskiej Concert Square na ulice. Bawiący się lekceważyli obowiązujące w Wielkiej Brytanii zasady sanitarne. Do zdarzenia doszło na niedługo przed wprowadzeniem w mieście "trzeciego poziomu" obostrzeń, który związany jest ze znaczną liczbą zakażeń koronawirusem w regionie.

"Trzeci poziom" brytyjskiego systemu regionalnych obostrzeń odpowiada polskiej "czerwonej strefie". Liverpool i pięć sąsiednich gmin, które stanowią obszar metropolitalny miasta, od środy są objęte dodatkowymi regulacjami dla obywateli. Dotyczą one zamknięcie barów, pubów, siłowni, punktów bukmacherskich i kasyn. Setki lokali na północnym zachodzie Wielkiej Brytanii będzie zamkniętych przez cztery tygodnie.

Interwencja policji na ulicach Liverpoolu

Nagrania zamieszczone w sieci pokazują tłum, głównie młodych ludzi, który bawi się na ulicy bez zachowania dystansu społecznego. Zdaniem świadków i mieszkańców Liverpoolu impreza była wyrazem sprzeciwu wobec nowych ograniczeń i decyzji o zamknięciu lokali.

WATCH: Scenes in Liverpool city centre as people take to the streets just hours before the city region goes into Tier 3 lockdown restrictions.



I wonder how @MetroMayorSteve and @mayor_anderson feel about this. @SkyNews pic.twitter.com/mYUN9AsBGy — Inzamam Rashid (@inzyrashid) October 13, 2020

- To wydarzenie miało na mnie szczególnie duży wpływ, ponieważ dało jasno do zrozumienia, że ​​ta druga blokada, w której Liverpool znajdzie się od jutra, może wywołać bardzo niebezpieczne zamieszki i sprzeciw ludzi, którzy nie wierzą w skuteczność reżimu sanitarnego - relacjonuje jeden z mieszkańców.

W czasie zabawy grupa imprezowiczów zaatakowała policyjny radiowóz. W samochód rzucano różnymi przedmiotami i wykrzykiwano obelgi. Impreza została rozpędzona przez funkcjonariuszy.

Burmistrz: "Zdjęcia zawstydzają nasze miasto"

Brytyjska Sekretarz Stanu ds. Pracy i Emerytur, Therese Coffey, powiedziała telewizji Sky News: "Bardzo mnie to zasmuciło. To wspaniałe miasto, w którym dorastałam. Oczywiście nowe zasady to duża zmiana dla ludzi, ale szczerze mówiąc, uważam, że to nieodpowiedzialne. Myślę, że to rozczarowujące i gromadzenie się w ten sposób niestety nie pomaga powstrzymać rozwoju wirusa".

MASSIVE crowds take to the streets of Liverpool, England, hours before the region goes into a strict Tier 3 COVID-19 lockdown. pic.twitter.com/4CLjFFVX99 — SV News🚨 (@SVNewsAlerts) October 14, 2020

"Te zdjęcia zawstydzają nasze miasto, atakowanie naszych dzielnych policjantów jest nie do przyjęcia" - pisał na Twitterze burmistrz Liverpoolu Joe Anderson.

These pictures Shame our City, attacking our brave Police Officers is unacceptable.Our Health Service is creaking,300 in Hospital&30 people dead in week 😱ignoring these facts is why we are in Tier 3 measures. https://t.co/WIW12AuAhr — Joe Anderson (@mayor_anderson) October 14, 2020

