W ostatnich kilkunastu dniach stwierdzono trzy ogniska tej choroby wśród drobiu: 11 tys. indyków w powiecie grudziądzkim, 30 tys. indyków w powiecie inowrocławskim i 30 tys. kur w powiecie inowrocławskim. W takich sytuacjach konieczna jest likwidacja hodowli.

W przypadku stwierdzenia grypy wśród drobiu hodowlanego, wprowadzane są strefy zapowietrzenia w obrębie 3 km od miejsca ogniska i zagrożenia chorobą w promieniu 10 km.

Na terenie zapowietrzonym właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym w sąsiednich gospodarstwach i z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.

Czym jest ptasia grypa?

Ptasia grypa to zakażenie, który wywołuje wirus grypy typu A; należy on do rodziny Orthomyxoviridae. Zazwyczaj występuje u ptaków, ale zdarzają się przypadki, gdy zakazi się nią człowiek.

Źródłem możliwego zakażenia, poza wodą, mogą być np. niezdezynfekowana odzież robocza oraz używane w pracy przy kurach sprzęty i środki transportu, a także woda.

Wirus ptasiej grypy ginie w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Z tego powodu nie należy obawiać się jedzenia gotowanego lub smażonego mięsa z drobiu czy jajek.

U ludzi wirus ten wywołuje objawy podobnych do tych, które towarzyszą zwykłej grypie: gorączkę, bóle gardła, mięśni, stawów oraz kaszel. Choroba przebiega jednak częściej niż przy "zwykłej" grypie. W skrajnych przypadkach u pacjentów może wystąpić ostra niewydolność oddechowa.