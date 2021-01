Lech Wałęsa założył kanał na YouTube. "Będę podawał tylko znaną mi prawdę"

Lecha Wałęsa od wielu lat jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. Teraz zdecydował się pójść krok dalej i założył swój kanał w serwisie YouTube.

"To jest adres, gdzie są i będą zamieszczane materiały moim zdaniem najbliższe prawdy" - napisał na Facebooku Wałęsa. Do wpisu dołączył link do swojego nowego kanału.

"To nie jest wybielanie się"

"To co wypisują i głoszą w wolnych mediach co niektórzy, to nie mieści się w zdrowej głowie. Dlatego wybaczcie mi, będę jako świadek wielu zdarzeń do znudzenia WIELOKROTNIE podawał dowody, dokumenty i świadków" - dodał były prezydent.

ZOBACZ: Wałęsa: w tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu, bo jestem bankrutem "To nie jest tłumaczenie się, to nie jest wybielanie się. Przysięgam że będę podawał tylko znaną mi prawdę" - zapewnił.

Póki co na kanale byłego prezydenta opublikowano 19 filmów. Wkrótce materiałów ma być więcej.

- Sprawdzam sobie teraz różne miejsca, rozmaite filmy z różnych spotkań i jestem sam zadziwiony, że ja tego nie widziałem. W związku z tym jeśli ja nie widziałem, to inni jeszcze bardziej nie widzieli. Chcę im to pokazać - wyjaśnia w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Wałęsa.

"Jako świadek pokazuję dokumenty i prawdę"

Wałęsa zadeklarował, że w filmach publikowanych na jego kanale zostanie pokazana m.in. prawdziwa historia "Nocnej zmiany", kiedy odwołano rząd Jana Olszewskiego. - Jako świadek pokazuję dokumenty i prawdę. Między innymi odnoszę się do propagandy, jaką robi telewizja Kurskiego. On przywłaszczył sobie moją kasetę, przerobił i puszcza to jako "Nocną zmianę". Niech wyjaśni, w jaki sposób nabył moją taśmę i dlaczego ją przerobił, na jakiej zasadzie. Też się go o to zapytam, ale trochę później - mówi Wirtualnym Mediom były prezydent.

ZOBACZ: Wałęsa: trzeba było przekonać pokonanych do przyjaźni

Kanał Wałęsy zasubskrybowało do tej pory ponad 800 osób.

- Zamysł jest taki, że puszczę trochę informacji, zainteresuję młodzież, jak wyglądała prawda, a nie te kłamstwa Kurskiego. Tam jest dużo kłamstwa - podsumował Wałęsa.

WIDEO - Luzowanie obostrzeń od początku lutego? Minister zdrowia wyjaśnia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/sgo/ polsatnews.pl, wirtualnemedia.pl