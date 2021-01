Górnicy uwięzieni w kopalni złota w Chinach. Trwa akcja ratunkowa

Do wypadku doszło w kopalni złota Hushan w pobliżu miasta Yantai. W momencie wybuchu w kopalni pracowało 22 górników. Obecnie wiadomo, że jeden z nich zmarł, 11 wciąż żyje, a 10 uznawanych jest za zaginionych.

Ratownicy drążyli w czwartek nowe szyby, aby dostać się do 10 górników, którzy przebywają w środkowej części kopalni, ponad 600 metrów poniżej wejścia. Przekazano im już jedzenie i zaopatrzenie medyczne. Kolejnego ocalałego odnaleziono w innej części kopalni.

Jeden z szybów, szeroki na ponad 70 cm, ma posłużyć do wydostania górników na powierzchnię. Usunięcie wszystkich przeszkód po drodze może jednak zająć nawet 15 kolejnych dni – powiedział dziennikarzom wicedyrektor miejskiego wydziału propagandy w Yantai, Gong Haitao.

Rescuers continue to work on freeing 22 #miners trapped underground after a blast at a gold mine near China’s Yantai city. Huang Yue reports that one miner is in a coma due to head injuries. Rescuers are to start drilling a 1.2m-wide hole, which will take around 10 days to finish pic.twitter.com/dx3dtmvukt