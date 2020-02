Lawina porwała dwie kobiety. Na pomoc ruszyli snowboardziści [WIDEO]

Do zdarzenia doszło 30 stycznia na stoku w okolicach Verbier w szwajcarskich Alpach. Dwie kobiety jeżdżące snowboardzie zostały porwane przez lawinę.

Całą sytuację widzieli inni snowboardziści jeżdżący w okolicy. Natychmiast ruszyli na poszukiwanie przysypanych śniegiem ludzi. Zasypane snowboardzistki zostały przez nich namierzone bardzo szybko.

"To było przerażające"

Kobiety miały sporo szczęścia, bo trafiły na dobrze przygotowanych miłośników sportów zimowych. Snowboardziści mieli ze sobą odpowiedni sprzęt lawinowy, więc po kilku chwilach udało im się odkopać spod śniegu obie kobiety.

W poniedziałek 17 lutego jeden z mężczyzn zamieścił w mediach społecznościowych wideo z akcji ratunkowej.

Jak poinformował autor filmu, ryzyko zejścia lawiny było tego dnia bardzo wysokie. "Podczas odkopywania kobiet, ludzie wokół wciąż jeździli na nartach. W końcu stało się nieuniknione, w tym samym obszarze zeszła druga lawina, która przysypała kolejną osobę. To było przerażające" - napisał Victor Liebenguth.

Jak przyznał, nie jest fanem zamieszczania tego typu treści w mediach społecznościowych, ale zrobił to z nadzieją, że jego film zmotywuje ludzi do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i pogłębiania swojej wiedzy. Zaapelował również do wszystkich narciarzy o odpowiedni właściwy dobór sprzętu i szkolenie się na wypadek takich sytuacji.

Nagranie udostępnił również oficjalny profil ośrodka narciarskiego w Verbier. "Ten przypadek powinien przypomnieć wszystkim o konieczności bycia wyposażonym, poinformowanym, wyszkolonym i ostrożnym podczas jazdy w górach" - napisali.

