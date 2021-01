Rybak znalazł wymiociny wieloryba. Został bogaczem

Dwudziestoletni rybak z miasta Songgkhla w Tajlandii natrafił na 7-kilogramową bryłę wymiocin wieloryba. Chalermchai Mahapan łowił barweny, ale gdy pogoda uległa pogorszeniu, musiał z niczym wrócić na brzeg. Na niecodzienne znalezisko natknął się podczas wyciągania łodzi na plażę. Szybko okazało się, że to ambra, surowiec wykorzystywany do produkcji perfum, który wyceniono na 210 tysięcy funtów.

Dwudziestoletni rybak Chalermchai Mahapan wypłynął na połów barwen, lecz pogoda nie sprzyjała pracy na morzu. Mężczyzna zawrócił do brzegu. Ciągnąc łódź w stronę lądu, przy plaży Samila Beach w mieście Songkhla w Tajlandii natrafił na jasny kamień mieniący się w piasku. Początkowo sądził, że to kawałek zwykłej skały. Po obejrzeniu znaleziska uznał jednak, że może to być coś ciekawego.

Bosą stopą potknął się o fortunę

Chalermchai zaniósł bryłę do wioski i pokazał ją starszym mieszkańcom. Doświadczeni rybacy powiedzieli mu, że trzyma w ręku ambrę, wydzielinę przewodu pokarmowego kaszalota, która jest cennym surowcem dla przemysłu kosmetycznego. W sieci pojawiły się zdjęcia rybaków, którzy podgrzewają grudki ambry na wieczkach od puszek. Pod wpływem ciepła substancja zmienia stan skupienia na ciekły, a podpalona płonie, przypominając wosk. Według mieszkańców wioski to najlepszy test na autentyczność znaleziska.

ZOBACZ: Wielka fortuna "zamrożona". Ani właściciel, ani policja nie mają do niej dostępu

Mimo to próbkę przesłano do laboratorium, które potwierdziło, że na plaży Samila Beach znaleziono ambrę. Surowiec został wyceniony na 210 tys. funtów brytyjskich (1,07 mln zł).

Rybak zatrudnił agenta, który szuka dla niego kupca. Towar wyceniono na 24,5 tys. funtów za kilogram. - Nie spieszy mi się, żeby to sprzedać - powiedział jednak w "Daily Mail".

Rybak znalazł majątek przy plaży Samila Beach w mieście Songkhla w Tajlandii.

Majątek pływa w morskich falach

W grudniu ubiegłego roku 60-letni Naris Suwannasang znalazł na plaży w Nakhon Si Thammarat w południowej Tajlandii bryłę ambry, która została wyceniona na ponad 12 milionów złotych. Według "Daily Mail" znalezisko miało wagę 100 kilogramów, a za taką ilość surowca można dostać na specjalistycznym rynku nawet 2,4 mln funtów.

ZOBACZ: Miasto Kraków odziedziczyło majątek. Setki tysięcy w gotówce i kolekcja obrazów

W listopadzie 2016 roku trzech rybaków z Omanu natknęło się na bryłę o wadze 60 kilogramów. Surowiec wyceniony został na około 3 miliony dolarów (ponad 11 mln zł).

عثر الصيادون خالد و راشد سلطان السناني وزميلهم راشد السناني من قريات على ما يعادل 60 كجم من عنبر الحوت في عرض البحر أثناء قيامهم بالصيد. pic.twitter.com/mAYXgANPVE — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) November 1, 2016

Wielorybi wosk w perfumach

Ambra jest wydzieliną przewodu pokarmowego kaszalotów. Nie wiadomo dokładnie, jaka jest przyczyna wytwarzania przypominającej wosk substancji. Przypuszcza się, że może być skutkiem niestrawności tych zwierząt. Ambra najczęściej unosi się na powierzchni wody w pobliżu żerowisk kaszalotów. Bywa także znajdowana na brzegu. Jej bryły mają zwykle masę od 1 do 20 kilogramów.

ZOBACZ: Milioner z dnia na dzień. Górnik sprzedał drogocenne kamienie szlachetne

W przemyśle perfumeryjnym ambra jest wykorzystywana jako surowiec naturalny. W stanie czystym jest bezzapachowa, ma właściwości utrwalające, jest składnikiem perfum najlepszych marek.

Ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony kaszalotów, przemysł perfumeryjny zaprzestał pozyskiwania ambry z wielorybnictwa. W produkcji stosowane są uzyskiwane sztucznie substytuty tej substancji.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ "Daily Mail", indiatimes.com, polsatnews.pl