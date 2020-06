Milioner z dnia na dzień. Górnik sprzedał drogocenne kamienie szlachetne

Laizer, który jak wielu innych górników nie jest zatrudniony przez firmę wydobywczą i pracuje "na własny rachunek", znalazł tanzanity w zeszłym tygodniu. Ostatecznie sprzedał je w środę podczas aukcji w północnym regionie Manyara.

ZOBACZ: Unikatowy szmaragd znaleziony w zambijskiej kopalni. 5655 karatów, ponad 1 kilogram

Obydwa znalezione kamienie ważą odpowiednio 9,2 kg i 5,8 kg - to największe odkryte dotychczas tanzanity. Kamień uznawany za dotychczas największy ważył 3,3 kg.

- Takie korzyści płyną z działalności indywidualnych górników. To potwierdza, że Tanzania jest bogatym krajem - przekazał w oświadczeniu prezydent kraju John Magufuli, który telefonicznie pogratulował górnikowi.

Centrum handlowe i szkoła w planach

Laizer ma cztery żony ponad 30 dzieci zapowiedział, że z okazji sprzedaży kamieni ma zamiar wyprawić w wiosce "wielkie przyjęcie". Zapewnił też, że chcę zainwestować w lokalną infrastrukturę.

- Chcę zbudować tu centrum handlowe i szkołę. Jest tu wielu biednych ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na wysłanie dzieci do szkoły - mówił mężczyzna w rozmowie z BBC.

Tanzanian Miner, Saniniu Laizer has become a US Dollar Millionaire overnight. He sold two massive Tanzanite stones he discovered for $3.4 million. pic.twitter.com/uJdqk4JBT2