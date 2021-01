Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi

Demokrata Joe Biden został w środę przed Kapitolem zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. 78-latek jest następcą Republikanina Donalda Trumpa. Jest drugim katolikiem i najstarszą osobą w historii, która obejmuje najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ: Joe Biden 46. prezydentem USA. Wydanie specjalne programu "Dzień na świecie"



Z tej okazji na Twitterze pogratulował mu polski prezydent Andrzej Duda. "Moje najszczersze gratulacje dla prezydenta Joe Bidena, który został 46. prezydentem USA. Panie Prezydencie, nie mogę się doczekać naszej bliskiej współpracy nad dalszym wzmocnieniem polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Boże błogosław Polskę, Boże błogosław Amerykę" - napisał.

My sincerest congratulations to @JoeBiden on becoming the 46th POTUS! I am looking forward to closely cooperating with you, Mr. President, on further strenghtening the Polish-American Strategic Partnership. God bless Poland and God bless America! 🇺🇸🇵🇱