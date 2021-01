Chiński miliarder pojawił się w środę podczas wideokonferencji z nauczycielami z obszarów wiejskich obiecując "ponowne spotkanie", gdy pandemia koronawirusa ustanie. Poinformował o tym portal informacyjny Tianmu News.

Przedstawiciel Fundacji przekazał w rozmowie z agencją Reuters, że Ma wziął udział w internetowej ceremonii dorocznej inicjatywy Rural Teacher Initiative. Tę informację potwierdziła także Alibaba Group.

"Nadrabianie zaległości"

- Nie możemy spotkać się w Sanyi (chińskie miasto w południowych Chinach - red.) z powodu epidemii. Kiedy epidemia się skończy, musimy znaleźć czas, aby nadrobić zaległości, a potem znów się spotkamy - zapowiedział miliarder.

Ma, who used to be an English teacher and founder of #Alibaba, also gives wishes to village teachers via a video on Wednesday, saying usually the activity is held in Sanya in southern Hainan but this year, due to #Covid19 it has to be done via video conference. pic.twitter.com/yfi7oPB5Sb