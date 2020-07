Rozczłonkowane ciało, obok piła mechaniczna. Brutalne morderstwo milionera

Ciało pochodzącego z Bangladeszu przedsiębiorcy znaleziono we wtorek w jednym z apartamentowców na Manhattanie. Makabrycznego odkrycia dokonała jego siostra.

Policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny były rozczłonkowane. - Znaleźliśmy tułów z odcięta głowa, rękami i nogami - powiedział rzecznik nowojorskiej policji Carlos Nieves.

Rozczłonkowane ciało w workach

Jak poinformowało CNN, części ciała mężczyzny były ukryte w plastikowych workach. W mieszkaniu znaleziono również podłączoną do prądu piłę mechaniczną.

We at Gokada are shocked and saddened to hear that Fahim Saleh, our founder and CEO, passed away under tragic circumstances in New York earlier this week. pic.twitter.com/LcsAqxlfOR